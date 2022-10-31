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الجزائر

في حوار لـ”قنا”.. الرئيس تبون يتحدث عن قمة الجزائر ومونديال قطر

الشروق أونلاين
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في حوار لـ”قنا”.. الرئيس تبون يتحدث عن قمة الجزائر ومونديال قطر
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حوار أدلى به لوكالة الأنباء القطرية (قنا) يوم الإثنين، إن قمة جامعة الدول العربية التي تحتضنها الجزائر، ستكون انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك.

واعتبر الرئيس تبون أن مشاركة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في أشغال القمة، سيعزّز من التلاحم ولمّ الشمل العربي. مثمّنا جهود الأمير في مجال التكامل والتضامن والعربيين.

وعن القضية الفلسطينية، أكد الرئيس الجزائري أنها “أم القضايا عبر كل الأزمنة”، مضيفا:”نأمل أن تساهم قمة الجزائر في إعادتها إلى محور الاهتمام العربي والدولي”.

وحول اختيار ذكرى الثورة الجزائرية لعقد القمة العربية، قال تبون إنه لم يكن محض صدفة، بل هو اختيار “قائم على قدسية وعظمة هذا اليوم”.

من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون دعم الجزائر الكامل لاحتضان قطر لمونديال كرة القدم 2022. كما ندّد بـ”الحملات المشبوهة التي تستهدفها”.

وقال الرئيس تبون في هذا الصدد:”بطولة العالم في قطر ستبقى محفورة في تاريخ القدم”. قبل أن يتابع: “قطر ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم المحكم في كل المجالات”.

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