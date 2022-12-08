في ختام منافسة العروض لمسرح الفكاهة.. “الدلاطنة” صراع في قالب ساخر

اختتمت أمس منافسة العروض بالمهرجان الوطني لمسرح الفكاهة في طبعته 13، من أجل انتقاء العرض، الذي سوف ينال جائزة العنقود الذهبي في هذه الدورة، والتي رفعت إلى روح القامة سيراط بومدين.

وكان مسك ختامها عرض “الدلاطنة”، للمخرج سفيان عاهد، إنتاج الجمعية الثقافية لإبداعات الشباب الحر لوهران، عرض دام حوال ساعة من الزمن، تمثيل كل من: صالح قاسمي، الياس بن مكي، امين شيريفي، عبد الرزاق عريش، نزيهة مخلوف، تدور أحداثه عن قصة أربعة مساجين يهربون من السجن، وبعدما نالوا حريتهم يقررون، سرقة بيت أحد المساجين كان معهم في السجن، وهو في الأصل رجل أعمال، وبعد جهد وتفكير واجتهاد في كيفية السرقة والوصول في الأخير إلى البيت، يذهب جهدهم هباء بعدما وجدوا، الخزنة فارغة، لكنهم وجدوا وثيقة تحمل البنود التي تنص على من يكون حاكما، تنطلق بعدها مناظرة بين الأربعة سجناء كل يعرض البرنامج الخاص به من أجل نيل الانتخابات، بطريقة فكاهية هزلية، صفق لها الجمهور الحاضر.

أسدل الستار بعدها على أيام العروض المنافسة للمهرجان الوطني لمسرح الفكاهة في طبعته 13.