في خرجته الأولى.. وزير التجارة يسدي 4 تعليمات

زيتوني في زيارة إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية

قام وزير التجارة الطيب زيتوني، الأربعاء، بزيارة لمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، وجه خلالها 4 تعليمات تخص هذا المجال.

وحسب بيان للوزارة، فقد قام زيتوني الأربعاء بزيارة إلى مقر “ألجكس” حيث استمع إلى عرض شامل حول مهام هذه الوكالة.

وفي هذا الإطار، تم تقديم شروحات مفصلة حول المنصة الرقمية لمتابعة طلبات الاستيراد، حيث أمر الوزير بتسريع معالجة ملفات الاستيراد العالقة، وكذا تسهيل استيراد المواد غير المصنعة أو غير المنتجة محليا.

زيتوني أوصى كذلك بتحرير عملية استيراد السلع والمنتجات التي لا يغطي انتاجها محليا السوق الوطنية بالإضافة إلى العمل على حماية المنتوج المحلي. يؤكد البيان.