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الجزائر

في داكار.. الوزير الأول يستقبل رئيس مجمّع موانئ دبي العالمية

الشروق أونلاين
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في داكار.. الوزير الأول يستقبل رئيس مجمّع موانئ دبي العالمية
ح.م
الوزير الأول في قمة داكار

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس، الرئيس المدير العام لمجمع موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، بالعاصمة السنغالية داكار.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد جرى اللقاء على هامش مشاركة الوزير الأول، ممثلا لرئيس الجمهورية، في قمة داكار الثانية حول تمويل المنشآت في إفريقيا، يومي 2 و 3 فيفري الجاري.

  “وقد شكل اللقاء فرصة للتحادث حول مشاريع الشراكة والتعاون بين الجانبين. واستشراف آفاق تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات”، يضيف البيان.

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