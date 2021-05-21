في دقيقة ونصف.. فتاة تروي قصّة النكبة الفلسطينية بأسلوب مبدع

ناشطون تداولو مقطعها المصور

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقطعا مصورا لفتاة مبدعة استطاعت أن تلخص النكبة الفلسطينية في ظرف دقيقة ونصف وبأسلوب ممتع.

ورددت الفتاة كلمات بلحن اختصرت فيها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم على يد الاحتلال الصهيوني.

واعتمدت على اللغة الإنجليزية كي توصل صوتها لكل العالم وكيف يفهموا أصل الصراع بين فلسطين وجيش الاحتلال.

واستحسن نشطاء أسلوب الفتاة الشيق وذكاءها في تلخيص النكبة الفلسطينية التي تشعّبت فصولها وطالت سنواتها العجاف.

يذكر أن النكبة مصطلح فلسطيني يبحث في المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره.

وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948. وهي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه وخسر وطنه، لصالح إقامة الدولة اليهودية- إسرائيل.

وتشمل أحداث النكبة، احتلال معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية، وطرد ما يربو على 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين، كما تشمل الأحداث عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية.

وطرد معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش في النقب ومحاولة تدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية وتدمير طبيعة البلاد العربية الأصلية من خلال محاولة خلق مشهد طبيعي أوروبي.