في ذكرى بسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون.. تكريم المجاهدة زهية ظرف الله

تم اليوم الثلاثاء، تكريم المجاهدة البطلة زهية خرف الله، المحكوم عليها بالإعدام من طرف الاستعمار الفرنسي، والتي كانت من بين الذين عايشوا الحدث التاريخي لبسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 28 أكتوبر 1962.

وجرى حفل التكريم بمقر التلفزيون الجزائري، وبحضور وزير الاتصال، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال وكذا المدير العام للتلفزيون الجزائري، إلى جانب مسؤولي هيئات ومؤسسات إعلامية وطنية وعربية وإفريقية وأوروبية.

ويأتي هذا التكريم في إطار الاحتفال بالذكرى الـ63 لبسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون الجزائري، المصادفة لـ28 أكتوبر 1962، حيث تم وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لهذه الذكرى.