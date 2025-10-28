-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

في ذكرى بسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون.. تكريم المجاهدة زهية ظرف الله

الشروق أونلاين
  • 219
  • 0
في ذكرى بسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون.. تكريم المجاهدة زهية ظرف الله
ح.م
جانب من التكريم

تم اليوم الثلاثاء، تكريم المجاهدة البطلة زهية خرف الله، المحكوم عليها بالإعدام من طرف الاستعمار الفرنسي، والتي كانت من بين الذين عايشوا الحدث التاريخي لبسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون بتاريخ 28 أكتوبر 1962.

وجرى حفل التكريم بمقر التلفزيون الجزائري، وبحضور وزير الاتصال، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال وكذا المدير العام للتلفزيون الجزائري، إلى جانب مسؤولي هيئات ومؤسسات إعلامية وطنية وعربية وإفريقية وأوروبية.

ويأتي هذا التكريم في إطار الاحتفال بالذكرى الـ63 لبسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون الجزائري، المصادفة لـ28 أكتوبر 1962، حيث تم  وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لهذه الذكرى.

مقالات ذات صلة
إطلاق منصة للأمن السيبيراني بجامعة “الجزائر 3”

إطلاق منصة للأمن السيبيراني بجامعة “الجزائر 3”

هكذا يتم الحفاظ على الأشجار بعد غرسها

هكذا يتم الحفاظ على الأشجار بعد غرسها

الجوية الجزائرية توسّع شبكتها الدولية برحلتين جديدتين

الجوية الجزائرية توسّع شبكتها الدولية برحلتين جديدتين

التحصيل العلمي

التحصيل العلمي

مسابقة التوظيف ببريد الجزائر.. هام بخصوص الولوج إلى المنصة

مسابقة التوظيف ببريد الجزائر.. هام بخصوص الولوج إلى المنصة

إصابة 31 تلميذا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة سياحية بغليزان

إصابة 31 تلميذا إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة سياحية بغليزان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد