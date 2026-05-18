-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

في ذكرى يوم الطالب.. الرئيس تبون يستحضر أمجاد 1956 ويشيد بجامعة اليوم

الشروق أونلاين
  • 196
  • 0
في ذكرى يوم الطالب.. الرئيس تبون يستحضر أمجاد 1956 ويشيد بجامعة اليوم

في الذكرى الـ70 ليوم الطالب، استحضر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمجاد سنة 1956 ومحطة التحاق الطلبة الجزائريين بالثورة التحريرية، مشيدا بالدور التاريخي للجامعة الجزائرية آنذاك، ومؤكدا في الوقت نفسه مكانتها اليوم.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية فقد وجّه الرئيس رسالة بمناسبة إحياء الذكرى السبعين ليوم الطالب المصادف لـ19 ماي 1956، أكد فيها اعتزاز الدولة الجزائرية بالشباب الطلبة وبمختلف مكونات الأسرة الجامعية.

واستحضر الرئيس، التضحيات التي قدمها الطلبة الجزائريون خلال الثورة التحريرية، حين “دفع 19 ماي 1956 بأفواج الطلبة الجزائريين في الداخل والخارج إلى الالتحاق بجيش التحرير في مواقع الإسناد وساحات المعارك”، مؤكدا أن هؤلاء الطلبة “اختاروا الحرية والكرامة قبل إغراءات المكانة والامتياز، فكان لهم المجد والخلود”.

وأكد أن الدولة تواصل الاستثمار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة الجزائرية تعززت خلال السنوات الأخيرة بـ”العديد من الإنجازات، مدارس عليا متخصصة، وأقطاب جامعية متكاملة، ودعم متزايد لتمويل البحث العلمي والإبداع والابتكار”.

كما شدد على حرص الدولة على “إدماج الجامعة في اقتصاد منتج عصري، باستقطاب الكفاءة والخبرة، وإتاحة المناخ المشجع للنخب الجامعية”، معربا عن ثقته في وعي الطلبة والشباب بحجم الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم العالي وبالخطوات التي قطعتها الجزائر في مختلف القطاعات.

وفي ختام رسالته، ترحم رئيس الجمهورية بخشوع على أرواح الشهداء الأبرار، مجددا الوفاء لتضحياتهم، ومؤكدا التزام الجزائر بمواصلة مسيرة البناء والتطوير.

مقالات ذات صلة
عطاف ونظيره المصري يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج

عطاف ونظيره المصري يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج

الجزائر تواجه تحديات بناء الحصانة الاقتصادية

الجزائر تواجه تحديات بناء الحصانة الاقتصادية

“السيناتورات” يحسمون سباق الهياكل في انتظار جلسة التنصيب

“السيناتورات” يحسمون سباق الهياكل في انتظار جلسة التنصيب

توضيحات رسميّة دقيقة عن ترقية مستخدمي التربية

توضيحات رسميّة دقيقة عن ترقية مستخدمي التربية

السفير الفرنسي السابق يعود للواجهة بكتاب مستفزّ عن الجزائر!

السفير الفرنسي السابق يعود للواجهة بكتاب مستفزّ عن الجزائر!

الكباش

الكباش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد