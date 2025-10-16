في ذكرى 17 أكتوبر.. الرئيس تبون يستحضر تلاحم المهاجرين مع الثورة التحريرية

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، رسالة بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلّد للذكرى الـ 64 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961.

وفي رسالته، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ستتحضر في هذه الذكرى يوما خالدا في الذاكرة الوطنية، يُعبر عن التحام المهاجرين الجزائريين بالثورة التحريرية المجيدة.

وأشار الرئيس تبون إلى أن هذه الملحمة البطولية وصداها ودعمها من قبل أحرار العالم، جعل المستعمر في حالة هستيريا دفعته إلى مواجهة متظاهرين سلميين وقمعهم من قبل شرطة باريس بقيادة المحافظ موريس بابون.

وأضاف رئيس الجمهورية أن غطرسة المحتل أوقعته في وحل الإجرام والقمع الوحشي لحشود خرجت في مظاهرات سلمية، انتهت إلى حصيلة مأساوية بإغراق المتظاهرين في نهر السين وتعذيب واعتقال المئات منهم، في واحدة من أفظع الجرائم.