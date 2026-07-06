في رابع أيام تشييع خامنئي.. هذا ما طالب به إيرانيون!

طالب إيرانيون في رابع أيام تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي بالانتقام من مغتاليه، حيث رفع مشاركون في الجنازة لافتات عليها عبارات الثأر.

ونشرت وكالة “تسنيم” للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صورا لمشاركين يحملون لافتات، تظهر فيها عبارة “سوف نقتل ترامب”، وأرفقتها بتعليق: “سنقتل ترامب؛ لافتة رفعها الشعب طلبا للثأر لعلي خامنئي”.

وشهدت العاصمة طهران أجواء استثنائية، حيث تناقلت الوكالات الرسمية الإيرانية مشاهد البهاء والحضور المهيب للزوار والمواطنين في توديع “القائد الشهيد للثورة”.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى: “كنا قد خططنا لإدخال الجثامين من ساحة الإمام الحسين إلى مسار التشييع، لكن ذلك لم يتسنَ لنا بسبب الزحام. ولا داعي لقلق المواطنين، فبعد الوصول إلى النقطة النهائية، سنحاول نقل الجثامين عبر الطائرات الهليكوبتر فوق مسار التشييع”.

وانطلقت مراسم التشييع المهيب للجثمان بمشاركة ملايين المواطنين الحماسيين والمقدرين من المسارات المعلنة في طهران، في وداع تاريخي مع قائد سيبقى اسمه راسخا في ذاكرة هذه الأرض.

وظهر المعزون بملابسهم وهم يُلطمون الصدور أمام السيارة الحاملة لجثمان المرشد. كما تناقلت مقاطع فيديو دخول السيارة الحاملة للجثمان وأفراد من أسرته إلى مسار التشييع في طهران وسط حشود غفيرة من المواطنين الحزانى.

وتفاعل الحشود كان حاضرا بقوة، حيث رُفعت هتافات “لبيك يا حسين” من المعزين الحزانى بجانب السيارة الحاملة للجثمان الطاهر للقائد الشهيد.

وفي مشهد آخر، هتف زوار مدينة “بندر لنكه” في تقاطع “ولي العصر” بـ”انتقام.. انتقام”. كما ترددت الأناشيد.

ومساء السبت، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحاته عقب متابعته مشاهد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، معربا عن دهشته من حجم الحشود ومظاهر الحزن التي رافقت مراسم الجنازة في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال ترامب، في مقابلة مع موقع “أكسيوس”، إنه كان يعتقد أن الإيرانيين يكرهون خامنئي، إلا أن مشاهد البكاء التي تابعها خلال مراسم التشييع فاجأته، مضيفا: “ربما تكون دموعا مزيفة”.

يُذكر أن اليوم الرابع من مراسم تشييع الجنازة والدفن التي تستمر أسبوعا لخامنئي، قد بدأ منذ صباح اليوم الاثنين 6 جويلية في طهران، وسيكون الدفن يوم 9 جويلية.