“في رثاء الإبراهيمي.. عطاف: “ذاكرته ستبقى حيّة فينا ما حيينا”

خلال احتفالية يوم الدبلوماسية الجزائرية

أشاد وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بمناقب ومسيرة الدبلوماسي والوزير الأسبق الراحل أحمد طالب الإبراهيمي الذي وفاته المنية يوم الأحد الفارط عن عمر ناهز الـ93 سنة.

وبمناسبة الاحتفالية المشتركة المخلّدة لكلٍّ من يوم الدبلوماسية الجزائرية والذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، استحضر عطاف في كلمته مساهمات الراحل وأثره العميق في النضال الوطني وبناء الجزائر المستقلة.

وفي هذا الصدد، قال عطاف “وراء جهود الدبلوماسية الجزائرية نساء ورجال وأجيال متعاقبة من الدبلوماسيات والدبلوماسيين الذي رفعوا راية الجزائر في المحافل الدولية، وعملوا بإخلاص على إعلاء كلمتها وصون مكانتها المستحقة بين الأمم”.

وأضاف “منذ 3 أيام خلت رحل عنا أحد هذه القامات التي تركت بصمة متميزة ورسالة متألقة وأثرا متفردا في سجلات الدبلوماسية الجزائرية والنضال الوطني التحرري وفي سجلات بناء وتشييد الدولة الجزائرية المستقلة السيدة”.

وأكد عطاف أن الراحل سيظل حاضرًا في ذاكرة الأجيال، قائلًا: “وزيرنا الذي ستبقى ذاكرته حية فينا ما حيينا وسيبقى إرثه الحافل والنفيس نبراسا يهتدى به، ومصدر إلهام واقتداء لدى الأجيال المتلاحقة من الدبلوماسيين والدبلوماسيات المتشبعات والمتشبعين بالروح الوطنية والحافضين لأمانة نوفمبر الخالدة والمرافعين عنها بكل حزم وعزم وولاء بكل التزام واخلاص ووفاء”.

وكان قد قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، تعازيه في وفاة الدكتور والدبلوماسي أحمد طالب الإبراهيمي، معتبرا أن برحيله تفقد الجزائر اسمًا مذكورًا بحظوة ومكانة الشخصيات الوطنية ذات القدر المستحق والمكانة المرموقة.