في رسالة سرية.. سفير ألمانيا بالدوحة يحتج على سياسة برلين

كشفت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن السفير الألماني في قطر أرسل رسالة إلى وزارة الخارجية الألمانية، حذر بها من أسلوب التعامل الحالي مع قطر، مطالبا حكومة بلاده بتغييره.

وحسب المجلة الألمانية فإن السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ أرسل رسالة سرية من أربع صفحات حذر بها من إلحاق السياسة الألمانية الحالية بضرر جسيم مع الدولة الخليجية في ظل الخلافات الأخيرة التي أحاطت بكأس العالم، ويدعو إلى تغيير الأسلوب المتبع مع الدوحة.

ووفق”دير شبيغل” كتب السفير: “حصلت ألمانيا على مكافأة ثقة كبيرة في قطر في السنوات الأخيرة، بيد أنها أضاعت تلك الثقة في الأسابيع الماضية الأخيرة”.

ورصد السفير تدهور العلاقات الألمانية القطرية بشكل خطير نتيجة النقاشات الدائرة حول كأس العالم، مشيراً إلى انزعاج قطر من الاتهامات الألمانية المتكررة.

كما ذكر السفير في الرسالة، انزعاج قطر من تصرف وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التي أثارت جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها خلال مباراة منتخب بلادها في مونديال قطر 2022 مرتدية شارة المثليين.

وكتب السفير أن قطر “لاعب سياسي جاد يفكر مليا في القرارات الإستراتيجية، لا داعي للتحدث طويلا عن حقيقة أننا لا نريد ولا نستطيع الاستغناء عن قطر كحليف للغرب”.

وأضافت المجلة، أن السفير الألماني بالدوحة، قال في الرسالة: “ما نحتاجه الآن بيان عام رفيع المستوى يعترف بالتنفيذ الجيد للغاية لكأس العالم حتى الآن والرضا عن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال الجديدة”.