في رسالة للرئيس تبون.. بوتين يُشيد بتطور العلاقات بين الجزائر وروسيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية، بالتطور الديناميكي في العلاقات بين البلدين.

وحسب بيان للرئاسة، تقدّم رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين بتهانيه الحارة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مبرزا أن العلاقات الجزائرية الروسية تتطور بشكل ديناميكي ضمن روح الشراكة الاستراتيجية العميقة.

كما عبّر بوتين للرئيس تبون عن اقتناعه بمواصلة العمل البناء، في القضايا الثنائية والدولية الراهنة، بما يعود بالنفع على الشعبين الروسي والجزائري، ويعزز الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي الأخير تمنى الرئيس الروسي لرئيس الجمهورية موفور الصحة والتوفيق، وللشعب الجزائري الهناء والازدهار. يضيف المصدر ذاته.