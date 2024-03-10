في رمضان، وجامع الجزائر وفلسطين

يستقبل المسلمون في العالم بأسره شهر رمضان العظيم، وقد اختلطت مشاعرهم بين الفرح والحزن: فرحٌ بحلول شهر القرآن، شهر التّوبة والإنابة والغفران. ولكنّه فرح مشوب بالحزن والأسى، جرّاء الأوضاع الحرجة الّتي تعيشها الأمّة الإسلامية؛ لاسيما في أرض الإسراء والمعراج في ظلّ حرب الإبادة الجماعية الّتي تشنّها قوات الاحتلال الصهيوني على أبناء فلسطين، في قطاع غزّة الصامدة؛ وقد دخلت شهرها السادس. فقلوب المسلمين مشدودة إلى أشقّائنا في فلسطين. ونحن نضرع إلى الله الرحمن الرحيم أن يجعل لهم من عسرهم يسرا؛ ومن ضيقهم فرجا عاجلا ومخرجا؛ وأن يربط على قلوبهم، ويثبّت أقدامهم، وأن يفتح لهم فتحا قريبا وينصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا.

إنّنا، إذ نسعد بإتمام عهد الشّهداء، عبر هذا الإنجاز؛ فإنّنا لا ننسى شهداء فلسطين، الّذين يرتقون كلّ يوم، في غزّة وغيرها من الأراضي المحتلّة، على يد أبطش وأشنع آلة استدماريّة عرفتها الإنسانيّة هذا القرن.

إنّ أهمّ ما يميّز الشّهر الفضيل هذا العام، هو الافتتاح الرّسميّ لجامع الجزائر، وإقامة صلاة الجُمعة والتّراويح فيه، لأوّل مرّة؛ بعدما كان النّشاط به مقتصرا على الصّلوات الخمس.

لقد فرح المسلمون في الجزائر، وفي العالم قاطبة، بافتتاح هذا الصرح الحضاريّ الشامخ، الذي أشرف على فعالياته السّيّد عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية؛ وشاركنا فيه علماء الجزائر، وكبار رجالها من شيوخ الزوايا وأهل القرآن، من كافّة ربوع الوطن، مع ثلّة من علماء الأمّة الإسلامية، من القارّات الخمس في العالم.

والجميع يتطلّع إلى تجسيد رسالة جامع الجزائر، في أبعادها الدّينيّة، والرّوحيّة، والعِلميّة، والثقافية، والسّياحية؛ فهو، بتنوّع رسالته الحضارية، حصن المرجعية الدّينية الوطنيّة، تسري روحه في محيطه الاجتماعي؛ ويكون مركز إشعاع عالميّ، بحول الله.

توجد بجامع الجزائر عدّة مؤسّسات تُعنى بتحقيق هذه الغايات: من “فضاء المسجد”، الّذي ينهض برسالة المسجد؛ ومنها: تنظيم الشعائر الدينية، والإقراء وتعليم القرآن، والإفتاء، والدروس العلمية. ويُقدّم للمرأة فضاءها الطّبيعي للإسهام في بناء الفرد والأسرة والمجتمع.

وهناك أيضا “دار القرآن”، وهي المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية، الّتي يتلقّى فيها نخبة من طلبة العلم تكوينا علميّا عاليا؛ ويحضّرون فيها شهادة الدكتوراه، في أحد عشر 11 تخصّصا، تجمع بين العلوم الدّينية والعلوم الكونية، بتأطير متميّز من أساتذة أكفاء.

كما يوجد بجامع الجزائر مكتبة، أُعدّت لتحتوي على مليون كتاب، وتعتمد التكنولوجيات الحديثة في نشاطها للمختصّين وعموم القرّاء.

ويضاف إلى هذه الهيئات: مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، الّذي يبرز كأداة عِلمية وعمليّة، لبثّ إشعاعه في العالم قاطبة؛ ومتحف للحضارة الإسلامية في الجزائر الّذي ينقل الإسلام، دين الوسطية والاعتدال، في هذه الدّيار، الإسلام المنير المنبثق من هذه الأرض، بشكل يمازج بين العناية بالتراث، ومنه المخطوطات، والطرق الحديثة كالهولوغرام. وسينصّبان كلاهما في منارة جامع الجزائر، قريبا، إن شاء الله.

كما أنّ في جامع الجزائر مؤسّسة مهمّتها الصيانة والاستغلال. والجدير بالذّكر أنّ هذه الهيئات يؤطّرها ويشرف عليها من الناحية العلمية المجلس العلميّ لجامع الجزائر، الّذي يُنصّب أعضاؤه، قريبا، بحول الله.

إنّ دخول مؤسّسات جامع الجزائر الخدمة رسميّا، وتوسيع نشاطاتها تِباعا، لهو أبرز إنجاز يفرح به المسلمون في كلّ مكان. كيف لا، وهم يروْن هذا الصّرح العظيم الّذي أُقيم في بلدية المحمّدية، “لافيجري” سابقا، قد عاد إلى المحمّديّين، بعدما كانت المنطقة مُنطلقا لحركة التنصير؛ وقد كان من مشاريع فرنسا تنصير الجزائريين، وإلحاقهم بالحضارة الأوروبية المسيحية. ومن أبى منهم كان مصيره، كما خطّطوا، الإبادة أو التهجير.

هذا، ونحن نعدُّ جُهدنا في هذا الصّرح الحضاري إسهاما، مع حواضر إسلامية أخرى، في بناء الإنسان المسلم الوسطيّ، المُحافظ على ثوابته، المُتحكّم في أدوات عصره، الّذي يحسن فهم دينه، ويحسن العمل به، ويُسهم في ترقية حياة أمّته المعنوية والمادية.

والله وليّ الإعانة والتوفيق