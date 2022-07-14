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الجزائر

في زامبيا.. لعمامرة يحادث نظراءه من 12 دولة إفريقية

الشروق أونلاين
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في زامبيا.. لعمامرة يحادث نظراءه من 12 دولة إفريقية
ح.م
جانب من المحادثات

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ووزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، يوم الخميس، في أشغال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، بلوساكا في زامبيا.

وحسب بيان للخارجية، يتمحور جدول أعمال الدولة حول “مجموعة من المسائل المتعلقة بتعزيز وتسريع مسار تفعيل أجندة الاتحاد الافريقي 2063، ومشاريعها الرئيسية”.

وعلى هامش أشغال الجلسة الافتتاحية، أجرى لعمامرة “محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه من السنغال، جنوب إفريقيا، نيجيريا، رواندا، إثيوبيا، أنغولا، تونس، إفريقيا الوسطى، الكاميرون، زامبيا، زيمبابوي، والتوغو”.

“وقد تركزت المحادثات، حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية، فضلا عن العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها”.

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