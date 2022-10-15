في زمن الانبطاح للصّهاينة.. “كانتونا” ينتصر لِفلسطين

جدّد نجم كرة القدم الفرنسية السابق إيريك كانتونا، السبت، دعمه للقضايا الإنسانية العادلة، وفي طليعتها فلسطين التي تُعاني جرائم المحتلّ الصّهيوني.

ونشر إيريك كانتونا في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة يبرز فيها مرتديا قميصا يجمع بين ألوان نادي سلتيك الأستكلندي والعلم الفلسطيني.

ومعلوم أن فريق سلتيك الأسكتلندي يضمّ قاعدة جماهيرية عريضة، وأحد أكبر أندية العالم نصرة للقضية الفلسطينية. وسبق لِأنصاره في عدّة مناسبات حمل العلم الفلسطيني في مدرجات ملاعب المقابلات الرسمية لِفريقهم، وفضح الإرهاب الصّهيوني.

ويُروّج في أوساط نادي سلتيك الأسكتلندي، أن كانتونا سيطرح نماذج من القميص في الأسواق، ويرصد عائداتها المالية للاجئين الفلسطينيين عبر أرجاء المعمورة. هذه الفئة التي تتجاهلها “الفيفا” واللجنة الدولية الأولمبية، مقابل “تدليل” فئات أخرى تنتقيها بِدقّة خدمة لِمصالح القوى الإمبريالية (اللّعب بِورقة لاجئين مُعيّنين في مسعى لِتركيع الدول التي ترفض الذلّ والهوان).

أمّا إيريك كانتونا، فقد ذاع صيته بِكونه أحد قلائل الرياضيين الذين يُكافحون من أجل تجفيف منابع “البزنس” في الحقل الكروي، وأيضا تخفيف معاناة الشعوب المقهورة، التي تئنّ تحت وطأة اللّبيرالية المتوحّشة.

وتأتي هذه اللّفتة الإنسانية من الفرنسي إيريك كانتونا، في وقت يتسابق فيه بعض العرب للإنبطاح للصّهانية، مثلما تتفنّن في استعراضه هذه الأيّام وبِطريقة مُقرفة الجارة الغربية لِبلادنا.