في سابقة تاريخية .. البطولة الأوكرانية تستعين بجهاز كشف الكذب

في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم، قرر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الاستعانة بجهاز كشف الكذب، من اجل اختبار حكام المباريات والحكام المساعدين ومراقبي الحكم.

وفي تصريح اعلامي قدمه رئيس الإتحاد الأوكراني لكرة القدم، أندري شيفشينكو، قال فيه “نرى أن جهاز كشف الكذب فرصة للحصول على مزيد من المعلومات لمعرفة الحكام الذين يمكننا التعامل معهم”.

وعمد اتحاد كرة القدم الاوكراني إلى اتخاذ هذه الخطوة، بسبب اتهام اندية كرة القدم في البلاد لبعض الحكام بالتحيز لأندية معينة على حساب أخرى، ولتحسين معايير التحكيم والقضاء على الرشوة والتلاعب بالنتائج.

يستعمل جهاز كشف الكذب من قبل الأجهزة الأمنية منذ فترة طويلة، حيث يقيس بعض المؤشرات الفيزيولوجية مثل ضغط الدم ونبضات القلب والتنفس والعرق ويتم ربطه بـ 06 أجهزة استشعار بجسم الانسان، ويبدأ الجهاز بطرح 04 أسئلة لتحديد معايير الشخص قبل طرح الأسئلة الحقيقية التي يطرحها الجهاز الذي يسجل في اثناء الاجابة جميع حركات الشخص الخاضع للاختبار.