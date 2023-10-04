في سابقة تاريخية.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه

صوت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية، لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة وسط صراع داخلي بين الجمهوريين.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار “منصب رئيس مجلس النواب شاغراً”.

وسيعمل مكارثي قائما بأعمال رئيس مجلس النواب لحين انتخاب رئيس جديد. ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على من سيخلف مكارثي.

وقاد مبادرة عزل مكارثي النائب مات غيتس، بسبب عدم رضاه عن تسوية مكارثي مع الديمقراطيين، التي أدت إلى الموافقة على ميزانية، لمدة 45 يومًا، لتجنب تعليق أنشطة الحكومة الفيدرالية.

واتهم أيضًا مكارثي بالتفاوض على “صفقة سرية” مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تمويل أوكرانيا.

وانضمت قوى الديمقراطيين والجناح الأيمن للفرع الجمهوري لمعارضة مكارثي.

وتعد هذه الحالة أول إقالة لرئيس مجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان مكارثي قد انتخب في منصبه، في 7 يناير، بعد خمسة أيام فقط و15 جولة تصويت.