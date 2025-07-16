في سابقة دبلوماسية.. لماذا حضر السفير الأمريكي محاكمة نتنياهو؟

في سابقة دبلوماسية غير معهودة، حضر السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني مايك هاكابي جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشهدت محكمة الدرجة الثانية في تل أبيب خطوة أمريكية وصفت بـ”غير مسبوقة”، بعد حضور السفير الأمريكي في دولة الاحتلال للمحاكمة، للتعبير عن دعمه لنتنياهو خلال استجوابه.

وانتقد السفير المحاكمة معتبرا بأنها تصرف يشتت انتباه القيادة عن مسؤولياتها ويضعف رئيس وزراء منتخب خلال ولايته.

وقال هاكابي مبررا زيارته للمحكمة إن: “الأمر يتعلق بتمثيل ما قاله الرئيس مرارًا وتكرارًا”.

وأضاف: “لقد أوضح الرئيس ترامب موقفه بوضوح تام، ولم يتدخل في الإجراءات أو في نتائجها.. وهو يُدرك أن الأمر يجب أن يسير على ما يُرام.. لكن الأمر بالنسبة له مسألة شخصية، فهو يعتبر رئيس الوزراء صديقًا له”.

وكان الصحفيون يحاولون الربط بين هذه الزيارة غير العادية وبين دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد.

ولكن ما لبث أن نشر هاكابي تغريدة على منصة “إكس” قال فيها: “مررتُ بالمحاكمة.. استنتاجي؟ الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب مُحقّ.. مرة أخرى”،إشارة إلى طلب الأخير إلغاء محاكمة نتنياهو.

I stopped by the trial of @IsraeliPM in Tel Aviv today. My conclusion? @realDonaldTrump is right…again. https://t.co/Y5wBHnmKkS pic.twitter.com/zgcmzvlf9u — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 16, 2025

وتم نشر صورة للسفير الأمريكي وهو يقف إلى جانب نتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوحانا في إشارة إلى التضامن معه.

كما تم تصوير هاكابي مع لعبة “باغز باني” في قاعة المحكمة، في إشارة إلى مزاعم في المحاكمة بأن زوجة نتنياهو، سارة، طلبت من قطب هوليوود الملياردير أرنون ميلشان إحضار لعبة “باغز باني” ضخمة، لابنهما يائير.

في حدث غير مسبوق وصل السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب حاملا دمية “باغز باني”. وفي تصريح سابق، صرح هاكابي أن القضايا القضائية تعطل قدرة نتنياهو على أداء مهامه، في موقف غير معتاد لدبلوماسي أجنبي يعلق علنا… pic.twitter.com/GqHGosUdYk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 16, 2025

هذا وأثارت تعليقات ترامب بالدعوة لإلغاء محاكمة نتنياهو انتقادات واسعة النطاق بالساحة السياسية في الكيان، واعتبر البعض أن الرئيس الأمريكي يتدخل في السياسة الداخلية لإسرائيل.

غير أن نتنياهو شكره على دعوته فيما قالت أحزاب يمينية إسرائيلية إنها تدعم دعوة ترامب.

ويحاكم نتنياهو في “القضية 1000″، والمعروفة باسم (قضية ميلتشن)، حيث يتهم رئيس الوزراء بتلقي هدايا من الملياردير ومنتج الأفلام الإسرائيلي الأمريكي أرون ميلتشن، والذي تجمعه علاقة طويلة به، فضلا عن تلقيه هدايا من ملياردير آخر يدعى جيمس باكر، خلال فترة ولايته، مقابل تقديم تسهيلات.

وتشمل الهدايا التي تلقاها نتنياهو سيجارا فاخرا وزجاجات شمبانيا ومجوهرات لزوجته سارة، حيث قدرت قيمة الهدايا بما يفوق 200 ألف دولار.