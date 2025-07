في سابقة دبلوماسية.. لماذا حضر السفير الأمريكي محاكمة نتنياهو؟

في سابقة دبلوماسية غير معهودة، حضر السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني مايك هاكابي جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشهدت محكمة الدرجة الثانية في تل أبيب خطوة أمريكية وصفت بـ”غير مسبوقة”، بعد حضور السفير الأمريكي في دولة الاحتلال للمحاكمة، للتعبير عن دعمه لنتنياهو خلال استجوابه.

وانتقد السفير المحاكمة معتبرا بأنها تصرف يشتت انتباه القيادة عن مسؤولياتها ويضعف رئيس وزراء منتخب خلال ولايته.

وقال هاكابي مبررا زيارته للمحكمة إن: “الأمر يتعلق بتمثيل ما قاله الرئيس مرارًا وتكرارًا”.

وأضاف: “لقد أوضح الرئيس ترامب موقفه بوضوح تام، ولم يتدخل في الإجراءات أو في نتائجها.. وهو يُدرك أن الأمر يجب أن يسير على ما يُرام.. لكن الأمر بالنسبة له مسألة شخصية، فهو يعتبر رئيس الوزراء صديقًا له”.

وكان الصحفيون يحاولون الربط بين هذه الزيارة غير العادية وبين دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد.

ولكن ما لبث أن نشر هاكابي تغريدة على منصة “إكس” قال فيها: “مررتُ بالمحاكمة.. استنتاجي؟ الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب مُحقّ.. مرة أخرى”،إشارة إلى طلب الأخير إلغاء محاكمة نتنياهو.

I stopped by the trial of @IsraeliPM in Tel Aviv today. My conclusion? @realDonaldTrump is right…again. https://t.co/Y5wBHnmKkS pic.twitter.com/zgcmzvlf9u

— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 16, 2025