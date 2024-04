في سن 58 عاما.. روماريو يعود إلى الملاعب

سيعود النجم البرازيلي السابق روماريو إلى الملاعب بسن 58 عاما من بوابة نادي أمريكا البرازيلي الذي يتولى رئاسته منذ بداية العام الجاري.

وكشف المهاجم المتوج بلقب مونديال 1994 مع منتخب السامبا، عن عودته في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفريق، ويظهر فيه الوثيقة التي تثبت تسجيله كلاعب كرة قدم في البطولة.

وكلاعب محتمل لفريق أمريكا، وهو فريق صغير في ريو دي جانيرو، سيكون روماريو الذي اعتزل ممارسة كرة القدم في 2009، زميلا لرومارينيو، أحد أبنائه، والمهاجم أندريه، الذي لعب إلى جانب نيمار وباولو هنريكي جانسو في سانتوس.

وأوضح روماريو، الذي يحافظ على مستواه بفضل المباريات الصغيرة التي يلعبها مع أصدقائه على الشاطئ، أنه ينوي التحدث مع مدرب أمريكا ماركوس ألكسندر حول أفضل طريقة يمكن من خلالها استخدامه في الملعب.

ووفقا لفريق ريو، وقع روماريو عقدا للعب حتى ديسمبر المقبل، وسيحصل مقابله على الحد الأدنى من الراتب كمكافأة، وهو ما وعد لاعب كرة القدم السابق نفسه بالتبرع به للنادي.

