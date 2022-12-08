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في صفقة مع واشنطن.. روسيا تطلق سراح لاعبة كرة سلة أمريكية

الشروق أونلاين
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في صفقة مع واشنطن.. روسيا تطلق سراح لاعبة كرة سلة أمريكية
أرشيف
بريتني غرينر

أكد البيت الأبيض يوم الخميس، إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر من روسيا، في صفقة تبادل للأسرى بين موسكو وواشنطن.

من جهتها، قالت السلطات الروسية إنها بادلت لاعبة كرة السلة الأمريكية غراينر بتاجر الأسلحة الروسي فكتور بوت.

واعتقلت غراينر في موسكو شهر فيفري الماضي، بعد اتهامها بحيازة المخدرات. وذلك عقب مشاركتها في دورة كروية بروسيا.

وفي تغريدة نشرها حول عملية التبادل مع روسيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه  تحدث مع بريتني غرينر. مؤكدا أنها على متن الطائرة في طريقها نحو الولايات المتحدة.

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