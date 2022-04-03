في ظاهرة غير مسبوقة.. اختفاء خلايا النحل من المغرب  

اختفت خلايا النحل من فضاء المزرعة التقليدية الضخمة الأشهر في المغرب، في ظاهرة غير مسبوقة صنفت ككارثة بيئية أرجعها خبراء إلى جفاف استثنائي هذا العام.

وفقد أحد المربين 40 من أصل 90 وحدة لتربية النحل في أقل من شهرين، وهي مرتبة في مزرعة جماعية وسط واحدة من أغنى محميات شجر الأركان بالمغرب.

ونبه مسؤول في اتحاد مربي النحل بالمغرب إلى أن “الخسائر جسيمة، حيث فقدت نحو 100 ألف وحدة لإنتاج العسل في جهة خنيفرة بني ملال (وسط) لوحدها، منذ أوت”.

وتضم المغرب نحو 910 آلاف مزرعة لتربية النحل يستغلها نحو 36 ألف مزارع، حسب إحصاءات العام 2019.

وكان اختفاء النحل هذا العام شديداً إلى درجة أن الحكومة خصصت مساعدة بقيمة 130 مليون درهم (نحو 13,5 مليون دولار)، لتخفيف وقع الكارثة على المزارعين لكن مبلغ الدعم “لم يتم صرفه بعد”.

وفتحت الحكومة المغربية أيضاً تحقيقاً حول أسباب الكارثة عهد به إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وقال الأخير في بيان إن “هجر أسراب النحل لمزارع تربيتها ظاهرة غير مسبوقة في المغرب”.

وأرجع أسباب انهيار خلايا النحل إلى التغيرات المناخية، مستبعداً فرضية إصابتها بوباء.

ولم يستبعد المعهد أن يكون الوضع تفاقم بسبب “هشاشة النحل إزاء الأمراض، والترحال، واستعمال تقنيات لرفع الإنتاجية في ظل سعي البلاد لزيادة منتوجها من العسل”، بحسب الباحث الذي أجرى دراسات على تربية النحل بالجنوب الشرقي للمغرب.

النحل هرب من المغرب بسبب التطبيع.. نائب سابق يثير جدلا (فيديو)

ويوم 30 جانفي 2022، أثار نائب سابق بالبرلمان المغربي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صرح بأن النحل هرب من المملكة بسبب التطبيع.

وقال المقرىء أبو زيد الإدريسي، وهو برلماني سابق ينتمي لحزب “العدالة والتنمية” في مقطع مصور إن “سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب التطبيع مع إسرائيل، على غرار ما حدث لمصر في اليوم الأول من التطبيع”.

وأضاف أن الأكثر هشاشة في كل مجالات الفلاحة هو النحل، لذلك فأول رشة مبيد حشري مسموم، يمكنها قتله، وإسرائيل حسبه متخصصة في هذا المجال.

وتداول نشطاء فيديو الإدريسي على نطاق واسع، متسائلين عن صحة ما جاء فيه، ومطالبين بتوضيحات أكثر لأن اختفاء النحل من الظواهر الغريبة التي شهدتها عدة مناحل مغربية مؤخرا.

وعلق البعض بالقول إن كلام البرلماني لا يستند لأي حجج علمية وأنه مجرد تخمين بعيد كل البعد عن المنطق.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب قد أوضح في وقت سابق أن “اختفاء النحل من المناحل ببعض المناطق ظاهرة جديدة، وأن التحريات الأولية استبعدت أن يكون سببها مرض ما”.

وأشار المكتب إلى إن هذه الظاهرة تعرف” بانهيار خلايا النحل، وقد لوحظت أيضا بدول أخرى بأوروبا وأمريكا وإفريقيا”.

وأظهر التشخيص الذي أجرته النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل عدة أعراض ترتبط بهذه الظاهرة الجديدة، من بينها احتضان خلية النحل للملكة وبضع نحلات فقط، والاختفاء الكلي للشغالات المتخصصات في كل المهام داخل وخارج الخلية.

وقد استبعدت نتائج الاختبارات الأولية التي قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية، المعروف اختصارا بـ”أونسا”، فرضية أن يكون مرض يصيب النحل هو السبب في اختفائه من بعض المناطق.

ويشكل قطاع تربية النحل في المغرب مصدر دخل لأكثر من 36 ألف شخص حسب أرقام رسمية، يتوزع نشاطهم في مناطق مختلفة من المملكة، منها الغابات والصحاري والمزارع.