في ظرف وجيز.. ميناء عنابة يعالج سفينتين في آن واحد لتصدير 38 ألف طن من الإسمنت الأبيض

شهدت مؤسسة ميناء عنابة معالجة سفينتين في آن واحد لتصدير 38 ألف طن من الإسمنت الأبيض.

ووفقا لما أفادت به المؤسسة، تجسد العملية قدراتها “التشغيلية والتنظيمية، بما يضمن انسيابية عمليات الشحن وتقليص آجال مكوث السفن بالميناء، وذلك في ظل اعتماد نظام عمل متواصل على مدار 24/24 ساعة و7/7 أيام، انسجامًا مع الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها الموانئ الوطنية، خاصة في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات.”

واستقبل ميناء عنابة، يوم أمس السبت 27 جوان، السفينة “MV PAIWAN WISDOM” التي رست على مستوى المركز الرصيفي رقم (07)، لشحن 30.500 طن من الإسمنت الأبيض المعبأ في أكياس كبيرة، لفائدة المتعامل الاقتصادي البسكرية للإسمنت)، والموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالتوازي مع معالجة هذه السفينة، تتواصل عمليات الشحن على متن السفينة “MV LUCITA”، التي رست بالميناء اليوم الأحد 28 جوان، على مستوى المركز الرصيفي رقم (06)، لشحن 7.800 طن من الإسمنت الأبيض المعبأ في أكياس كبيرة)، لفائدة نفس المتعامل الاقتصادي، والموجهة إلى ميناء ألميريا بالمملكة الإسبانية

وأفادت مؤسسة ميناء الجزائرأنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية واللوجستية والتقنية لضمان السير الحسن للعمليتين، وتقديم خدمات مينائية ذات جودة عالية تستجيب للمعايير الدولية.

وبذلك، يبلغ إجمالي الكمية المصدرة عبر ميناء عنابة خلال هاتين العمليتين 38.300 طن من الإسمنت الأبيض، “وهو ما يعكس الديناميكية المتواصلة التي يشهدها الميناء في مجال مرافقة المصدرين وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات”، حسب ما أشارت إليه المؤسسة.