في ظل أزمة مع فرنسا.. مالي قد تطلب المساعدة من روسيا

صرح وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن حكومة بلده قد تطلب المساعدة من روسيا في التعامل مع التحديات الداخلية التي تمر بها البلاد حاليا. وأكد ديوب في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو، الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “كلما واجه بلدنا وضعا صعبا وقفت روسيا إلى جانبنا وساعدتنا ودعمتنا. والآن نمر بمثل هذا الوضع الصعب والمعقد، ولذلك قد نطلب المساعدة من صديقنا”.

وشدد الوزير على أن دولة مالي تواجه حاليا خطرا وجوديا واعتداءات لا تتوقف، مضيفا أن البعض “ينوون معاقبة مالي على خياراتها”.

وأعرب ديوب عن أمل حكومة بلده الانتقالية في “العودة إلى الظروف الدستورية الطبيعية في أسرع وقت ممكن”، مشيرا إلى أن هناك عدة شروط مسبقة يجب تطبيقها لتطبيع الوضع، في مقدمتها ضمان الأمن داخل البلاد، بما يشمل أمن المواطنين وأمن التجارة.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تتفهم الحاجة إلى تعزيز دفاعات مالي في مواجهة النشاط الإرهابي المتزايد في البلاد.