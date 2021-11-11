في ظل أزمة مع فرنسا.. مالي قد تطلب المساعدة من روسيا
صرح وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن حكومة بلده قد تطلب المساعدة من روسيا في التعامل مع التحديات الداخلية التي تمر بها البلاد حاليا.
وأكد ديوب في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو، الخميس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “كلما واجه بلدنا وضعا صعبا وقفت روسيا إلى جانبنا وساعدتنا ودعمتنا. والآن نمر بمثل هذا الوضع الصعب والمعقد، ولذلك قد نطلب المساعدة من صديقنا”.
#الشرق_عاجل وزير خارجية مالي يطلب من روسيا المساعدة لاحتواء الأوضاع الأمنية الراهنة #عاجل https://t.co/N0Z1pHFy60
— الشرق عاجل Asharq Breaking (@AsharqNewsBrk) November 11, 2021
وشدد الوزير على أن دولة مالي تواجه حاليا خطرا وجوديا واعتداءات لا تتوقف، مضيفا أن البعض “ينوون معاقبة مالي على خياراتها”.
وأعرب ديوب عن أمل حكومة بلده الانتقالية في “العودة إلى الظروف الدستورية الطبيعية في أسرع وقت ممكن”، مشيرا إلى أن هناك عدة شروط مسبقة يجب تطبيقها لتطبيع الوضع، في مقدمتها ضمان الأمن داخل البلاد، بما يشمل أمن المواطنين وأمن التجارة.
بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تتفهم الحاجة إلى تعزيز دفاعات مالي في مواجهة النشاط الإرهابي المتزايد في البلاد.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الخاجية المالي قائلا: “نحن نتفهم الحاجة إلى تعزيز إمكانات مكافحة الإرهاب في مالي”.
وأضاف لافروف قائلا: “كما قلت نوفر المعدات والأسلحة والذخيرة المناسبة عبر الدولة وسنبذل قصارى جهدنا لمنع التهديدات التي تتعرض لها دولة مالي”.
وتابع لافروف قائلا: “أكدنا اهتمامنا بالمزيد من تطوير التعاون العسكري التقني، الذي له أيضًا تاريخ ثري والعلاقات العسكرية. وفي هذا الصدد، تم التوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة في السنوات الماضية. وسنعمل على تنفيذها، بما في ذلك من خلال دعم جهود الحكومة المالية فيما يتعلق بالقدرة الدفاعية للبلاد، خاصة في مواجهة التهديد الإرهابي المستمر”.
كما أعرب لافروف عن تطلع روسيا إلى تطوير العلاقات مع مالي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات والتعليم والعلوم والثقافة، بالإضافة إلى التعاون في المجال العسكري التقني.