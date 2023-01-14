-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

في ظل ارتفاع الوفيات بالغاز.. الداخلية تقدم 5 نصائح

الشروق أونلاين
  • 308
  • 0
في ظل ارتفاع الوفيات بالغاز.. الداخلية تقدم 5 نصائح
ح.م

في ظل ارتفاع عدد الوفيات بغاز أحادي الكربون خلال فصل الشتاء، قدمت وزارة الداخلية مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند تركيب السخان المائي.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أكدت الوزارة أنه خلال الآونة الأخيرة، أصبح سخان المياه المتسبب الرئيسي في حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وشددت الوزارة في منشورها على ضرورة إتباع إرشادات السلامة التالية:

1- يمنع منعا باتا ومهما كان السبب تركيب سخان الماء في الحمام.

2- سخان الماء يجب أن يوضع في مكان تتوفر فيه التهوية.

3- سخان الماء يجب أن يوصل بقنوات صرف الغازات السامة.

4- الحرص على تركيب أو صيانة سخان الماء من طرف مهني مختص في مجال الترصيص (حامل لشهادة الكفاءة المهنية في التركيب الصحي والغاز)

5- عدم الاستعانة في تركيب أو صيانة سخان الماء برصاص مهني مختص في التركيب الصحي فقط..

مقالات ذات صلة
معهد سوناطراك يتحصل على براءة اختراع حول الكربون العضوي

معهد سوناطراك يتحصل على براءة اختراع حول الكربون العضوي

مراجعة القانون التوجيهي للتربية وشروط طرد التلاميذ

مراجعة القانون التوجيهي للتربية وشروط طرد التلاميذ

باحثون يسلّطون الضوء على معركة إيفري البلح بقيادة بن بولعيد

باحثون يسلّطون الضوء على معركة إيفري البلح بقيادة بن بولعيد

ترقيات ومسابقات توظيف وإدماج عقود ما قبل التشغيل

ترقيات ومسابقات توظيف وإدماج عقود ما قبل التشغيل

جانب من حفل افتتاح كأس أفريقيا للمحليين

جانب من حفل افتتاح كأس أفريقيا للمحليين

مطالب برفع منح دروس الدعم وتصحيح أوراق الامتحانات

مطالب برفع منح دروس الدعم وتصحيح أوراق الامتحانات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد