في ظل ارتفاع الوفيات بالغاز.. الداخلية تقدم 5 نصائح

في ظل ارتفاع عدد الوفيات بغاز أحادي الكربون خلال فصل الشتاء، قدمت وزارة الداخلية مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند تركيب السخان المائي.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أكدت الوزارة أنه خلال الآونة الأخيرة، أصبح سخان المياه المتسبب الرئيسي في حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وشددت الوزارة في منشورها على ضرورة إتباع إرشادات السلامة التالية:

1- يمنع منعا باتا ومهما كان السبب تركيب سخان الماء في الحمام.

2- سخان الماء يجب أن يوضع في مكان تتوفر فيه التهوية.

3- سخان الماء يجب أن يوصل بقنوات صرف الغازات السامة.

4- الحرص على تركيب أو صيانة سخان الماء من طرف مهني مختص في مجال الترصيص (حامل لشهادة الكفاءة المهنية في التركيب الصحي والغاز)

5- عدم الاستعانة في تركيب أو صيانة سخان الماء برصاص مهني مختص في التركيب الصحي فقط..