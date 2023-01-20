في ظل الإضطرابات الجوية: 3 نصائح من سونلغاز لزبائنها

في ظل الإضطرابات الجوية التي تشهدها العديد من الولايات، والانخفاض المحسوس في درجات الحرارة، وجهت شركة سونلغاز نداء تحسيسي للمواطنين حول استعمال أجهزة التدفئة.

ولتفادي تسجيل ضحايا جراء الإختناق بالغاز المحروق أو أحادي أكسيد الكربون، دعت سونلغاز إلى مراعات هذه النصائح:

1- تهوية المنزل أكثر من مرة في اليوم بهدف تجديد الهواء، ومنع انتشار أحادي أوكسيد الكربون في الغرفة أو المنزل.

2– التأكد من سلامة أجهزة التدفئة ووذلك بفحص التمديدات الموصلة بين المدفأة وأنبوب التهوية.

3- التأكد من سلامة المداخن والتحقق من عدم انسداد منافذ الهواء المرتبطة بالغرف المزودة بأجهزة التدفئة.

كما دعت سونلغاز زبائنها إلى الإتصال بمركز النداء على الرقم 3303 للاستعلام والإبلاغ عن أي عطب أو خلل أو انقطاع في الكهرباء والغاز.