في ظل التصعيد الصهيوني بسوريا.. أردوغان والشرع يبحثان المستجدات

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخمس، اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره السوري أحمد الشرع، تناول خلاله آخر المستجدات في سوريا، على خلفية تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أكد الرئيس أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية “غير مقبولة” وتشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها.

كما شدد أردوغان على أن تركيا ستواصل دعم الشعب السوري كما فعلت حتى الآن، معربًا عن ترحيب أنقرة بوقف إطلاق النار جنوبي البلاد.

من جانبه، عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره لتركيا إزاء موقفها الداعم لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها.

ويأتي هذا الاتصال في سياق شنّ جيش الاحتلال، الأربعاء، هجمات جوية واسعة النطاق استهدفت أكثر من 160 موقعًا عسكريًا في محافظات السويداء ودرعا ودمشق وريفها، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين، خصوصًا في العاصمة دمشق.

ويزعم الكيان الصهيوني أن تدخله يأتي لحماية الطائفة الدرزية في الجنوب السوري، في محاولة لتبرير غاراتها المتكررة، وسط تقارير عن مساعٍ إسرائيلية لتحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح.