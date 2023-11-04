في ظل الحرب المستعرة.. الاحتلال الإسرائيلي يبث أغنية “حلوة يا بلدي”!

في ظل الحرب المستعرة على قطاع غزة وتوسع دائرة الاشتباكات، بث الاحتلال الإسرائيلي أغنية “حلوة يا بلدي” التي فتحت عليه باب السخرية والانتقادات على مصراعيها.

ونشر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو يظهر جنودا، بعضهم ضاحكين وبعضهم مركزين في أعمالهم الإجرامية، مرفقا بأغنية “حلوة يا بلدي” وتعليق: “حلوة يا بلدي في مواجهة أعدائك في غزة وفي كل مكان.. نحن لمنتصرون”.

وهاجم نشطاء أدرعي بالقول: “سرقتم الأرض وزيفتم التاريخ، وها أنتم تسرقون أغنية! لا تملكون حتى أغنية لبلدكم المزعوم”، فيما علق آخرون بثقة أن فلسطين عربية وليست عبرية وستبقى ملكا لأهلها مهما حاول الاحتلال التضليل.

يذكر أن الشاعر المصري مروان سعادة ألف الأغنية التي اشتهرت بها المطربة الإيطالية داليدا سنة 1979وبقيت من ذلك الوقت وهي الأكتر تعبيرا عن اشتياق المغتربين لموطنهم.