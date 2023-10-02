في ظل تردد أنباء عن انفصالهما.. جورجينا تتغزل برونالدو وتنشر صورا رومانسية!

في ظل الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة، حول انفصال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صديقته وأم أولاده جورجينا رودريغز، نشرت الأخيرة صورا رومانسية تجمعهما، معلقة عليها بعبارة غزل.

ونشرت العارضة الأرجنتينية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عدة صور مع شريكها في العاصمة السعودية الرياض، معلقة: “حبيبي الجميل”.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

وظهرت جورجينا رودريغز خلال صور العشاء وهي ممسكة بيد رونالدو وسط تفاعل كبير من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتهما ووصفوها بالرائعة والمليئة بالمشاعر، فيما قالت تقارير إخبارية، إنهما يعيشان حياة مستقرة، وأن كل ما تم تداوله عن موضوع طلاقهما مجرد شائعات.