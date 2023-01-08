في ظل تستر المغرب على المهربين.. الجزائر تحجز 60 طنا من القنب الهندي

تم خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة 2022، حجز ما يقارب 60 طنا من القنب الهندي، في ظل تستر المغرب على المهربيين، حسب ما أكدته مديرة الوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات.

وكشفت مديرة الوقاية بالديوان غنية مقداش، خلال استضافتها، الأحد ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى أنه تم حجز ما يقارب 60 طنا من القنب الهندي خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة 2022.

وأبرزت مقداش أنّ المغرب أكبر منتج للقنب الهندي في العالم، يتستر على مهرّبي السموم بأنواعها، مشيرة إلى ارتفاع استهلاك الكوكايين بـ 200% في العشرة أشهر الأولى من عام 2022.

وركّزت مديرة الوقاية بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات على أنّ المخزن الذي قنّن إنتاج القنب الهندي، يتستر على جرائم المهربين، ما أفرز اتساع مخططات جماعات الجريمة المنظمة، وهو ما يهدّد أمن الجزائر.

وأشارت ضيفة الأولى إلى أن استهلاك الكوكايين ارتفع هذه السنة بنسبة 200 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وذاك غير مفصول عن ارتفاعات طالت باقي المهلوسات بنحو 100 بالمائة”.

وأوضحت مقداش على أنّ تحقيقات ميدانية أكدت أنّ الاستهلاك صار مبكراً، حيث جرى ضبط مؤثرات عقلية في الابتدائيات، منبّهةً إلى أنّ الإدمان صار تهديداً للأمن والصحة العمومية”.