في ظل توتر العلاقة بين أمريكا وروسيا : واشنطن تطرد ديبلوماسيين روس

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، 6 أكتوبر، أنها طردت دبلوماسيين (2) روسيين من سفارة الروسية في واشنطن.

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة، 6 أكتوبر، أنها طردت دبلوماسيين (2) روسيين من سفارة الروسية في واشنطن.

وحسب ما نقلته “سي. أن. أن” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فالطرد يأتي كرد على “الطرد الخادع لاثنين من دبلوماسيي السفارة الأمريكية في موسكو” الشهر الماضي، وأضاف أن “وزارة الخارجية ردت بالمثل بإعلان اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصين غير مرغوب فيهم”.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حسب ذات المصدر “الوزارة لن تتسامح مع نمط الحكومة الروسية في مضايقة دبلوماسيينا”. وأضاف أن “تصرفات الوزارة تبعث برسالة واضحة مفادها أن الإجراءات غير المقبولة ضد موظفي سفارتنا في موسكو ستكون لها عواقب”.