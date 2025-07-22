في ظل سياسة تجويع ممنهجة.. هكذا يفاقم الاحتلال الإسرائيلي معاناة الغزيين

مع فجر كل يوم ترتقي عشرات الأرواح

سقط عشرات الشهداء، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في غزة، حيث صعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه “النازي” كما تصفه المقاومة، بمواصلة القصف في الوقت الذي يمارس على سكان القطاع سياسة تجويع ممنهجة.

وينذر التصعيد المستمر بكارثة إنسانية وشيكة في ظل غياب أي تحرك دولي فعّال، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 23 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال فجر اليوم، في حين توفي طفلان جراء سوء التغذية والجفاف مع تزايد التحذيرات من موت جماعي جراء الجوع والعطش في القطاع المحاصر.

🔴 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: غزة تجوّع وسوء التغذية في تصاعد وما يدخل القطاع لا يكفي ▫️الأوضاع بالقطاع الأسوأ على الإطلاق ومن نجا من القنابل يواجه الجوع ▫️2.1 مليون محشورون في 12٪ من مساحة القطاع دون طعام أو مياه نظيفة ▫️المستشفيات تنهار تحت وطأة موجات… — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) July 22, 2025

وأفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح جراء قصف جوي شنه العدو الصهيوني على دير البلح وسط قطاع غزة، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن غارة لجيش الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لبلدة جباليا وأخرى استهدفت شرقي حي التفاح وسط مدينة غزة.

وارتكب جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء مجزرة بحق نازحين في مخيم الشاطئ، واستهدف مجددا المجوّعين الباحثين عن الطعام، بينما تواصل قواته عملية عسكرية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف خيام نازحين في مخيم الشاطئ، في حين قالت مصادر في مجمع الشفاء الطبي بوفاة طفل رضيع جراء سوء التغذية وآخر في مجمع ناصر الطبي لذت السبب.

وحذّر مدير الإغاثة الطبية في غزة من موت جماعي للسكان بسبب التجويع، قائلا إن القطاع دخل مرحلة الخطر من المجاعة ونتوقع موتا جماعيا من النساء والأطفال، مؤكدا أن هناك أعدادا كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية.

وأوضح أن هناك 60 ألف حامل في القطاع يعانين سوء التغذية والجوع.

من جهته، قال المتحدث باسم بلدية غزة للجزيرة إن العطش يجتاح المدينة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد أقل من 5 ليترات يوميا للشرب والطبخ والاستحمام واحتياجات أخرى، وآبار المياه تغطي حاليا أقل من 12% من إجمالي احتياجات المواطنين اليومية.

ووفق منظمة اليونيسيف فإن 470 ألف شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا (المرحلة 5 وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

ويؤكد البرنامج الدولي أن 71 ألف طفل غزي يحتاجون وبشكل عاجل جدًا إلى علاج لمواجهة سوء التغذية، رفقة قرابة 17 ألف أم يواجهن نفس المصير الكالح.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس وجوان، نتيجة للحصار على قطاع غزة.

يذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت، الأحد الماضي، استشهاد أكثر من 900 فلسطيني -بينهم 71 طفلا- بسبب الجوع وسوء التغذية، إضافة إلى 6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش منذ بدء حرب الإبادة.

وأضافت يوم أمس الاثنين، أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني ارتفع إلى 59 ألفا و29 شهيدا و142 ألفا و135 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.