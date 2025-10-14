في عمليات نوعية.. هذا ما حجزته الجمارك في ميناء سكيكدة (فيديو)

تمكن أعوان الجمارك بالمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء سكيكدة من تنفيذ عدة عمليات حجز نوعية، تمثلت في حجز 1200 جهاز هاتف نقال من مختلف الأنواع والماركات مع لواحقها و550 خرطوشة سجائر من نوع “مالبورو”، إضافة إلى سلع أخرى متنوعة، وفقا لما أفادت به اليوم المديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر.

وأوضحت مديرية الجمارك أن هذه العمليات تعكس “اليقظة والجاهزية العالية لأعوان الجمارك في مكافحة الغش والتهريب وصون الاقتصاد الوطني وأمن المواطن”.