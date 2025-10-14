-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

في عمليات نوعية.. هذا ما حجزته الجمارك في ميناء سكيكدة (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 229
  • 0
في عمليات نوعية.. هذا ما حجزته الجمارك في ميناء سكيكدة (فيديو)
ح. م
صورة تعبيرية.

تمكن أعوان الجمارك بالمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء سكيكدة من تنفيذ عدة عمليات حجز نوعية، تمثلت في حجز 1200 جهاز هاتف نقال من مختلف الأنواع والماركات مع لواحقها و550 خرطوشة سجائر من نوع “مالبورو”، إضافة إلى سلع أخرى متنوعة، وفقا لما أفادت به اليوم المديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر.

وأوضحت مديرية الجمارك أن هذه العمليات تعكس “اليقظة والجاهزية العالية لأعوان الجمارك في مكافحة الغش والتهريب وصون الاقتصاد الوطني وأمن المواطن”.

مقالات ذات صلة
مباحثات جزائرية سورية في مجال الطاقة

مباحثات جزائرية سورية في مجال الطاقة

الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة في الأسعار

الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة في الأسعار

الجزائر في أجندة المستثمرين الهولنديين

الجزائر في أجندة المستثمرين الهولنديين

من وعد بلفور إلى وعد اقتصادي.. بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لغزة

من وعد بلفور إلى وعد اقتصادي.. بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لغزة

للشهر الخامس على التوالي.. إنتاج الجزائر النفطي يرتفع

للشهر الخامس على التوالي.. إنتاج الجزائر النفطي يرتفع

الصين تتجاوز عقبات الرسوم الأمريكية وترفع رقم صادراتها الخارجية

الصين تتجاوز عقبات الرسوم الأمريكية وترفع رقم صادراتها الخارجية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد