في عملية نوعية.. الأمن يسترجع عائدات إجرامية بقيمة 32.5 مليار

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (S.C.L.C.O) في السحاولة بالعاصمة، من استرجاع عائدات إجرامية بقيمة 32.5 مليار سنتيم، في عملية وصفت بالنوعية.

وتعود هذه العملية، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى مطلع الأسبوع الجاري، حيث تمّ “تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 16 شخصا، قامت بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ، باستعمال سجلات تجارية وهمية”.

وقد تورط في القضية موظفون في شركة التبغ، وبعض الإدارات العمومية. بعد تواطئهم مع أفراد الشبكة الإجرامية في نشاطاتهم المشبوهة.

“وتوصلت التحقيقات المُعمقة في القضية، إلى لجوء هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، التي يمتد نشاطها لمناطق مختلفة من الوطن، إلى تبييض الأموال عن طريق إستثمار العائدات المالية غير المشروعة في إقتناء عقارات داخل وخارج الوطن”، يضيف البيان.

وأسفرت هذه العملية عن ضبط واسترجاع:

32 مليار و500 مليون سنتيم،

22 مركبة من مختلف العلامات،

21 ألف و300 أورو،

22 ألف و450 علبة تبغ من مختلف الأنواع،

17 ألف وحدة من الشمة،

و 240 ألف وحدة من ورق التبغ.

وتمّ تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، لمتابعتهم في قضايا: