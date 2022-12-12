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في عملية نوعية.. الأمن يسترجع عائدات إجرامية بقيمة 32.5 مليار

الشروق أونلاين
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في عملية نوعية.. الأمن يسترجع عائدات إجرامية بقيمة 32.5 مليار
ح.م
استرجاع عائدات إجرامية بقيمة 32.5 مليار

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (S.C.L.C.O) في السحاولة بالعاصمة، من استرجاع عائدات إجرامية بقيمة 32.5 مليار سنتيم، في عملية وصفت بالنوعية.

وتعود هذه العملية، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى مطلع الأسبوع الجاري، حيث تمّ “تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 16 شخصا، قامت بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ، باستعمال سجلات تجارية وهمية”.

صورة لأفراد الشبكة الإجرامية..

وقد تورط في القضية موظفون في شركة التبغ، وبعض الإدارات العمومية. بعد تواطئهم مع أفراد الشبكة الإجرامية في نشاطاتهم المشبوهة.

“وتوصلت التحقيقات المُعمقة في القضية، إلى لجوء هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، التي يمتد نشاطها لمناطق مختلفة من الوطن، إلى تبييض الأموال عن طريق إستثمار العائدات المالية غير المشروعة في إقتناء عقارات داخل وخارج الوطن”، يضيف البيان.

وأسفرت هذه العملية عن ضبط واسترجاع:

  • 32 مليار و500 مليون سنتيم،
  • 22 مركبة من مختلف العلامات،
  • 21 ألف و300 أورو،
  • 22 ألف و450 علبة تبغ من مختلف الأنواع،
  • 17 ألف وحدة من الشمة،
  • و 240 ألف وحدة من ورق التبغ.

السيارات المحجوزة..

وتمّ تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، لمتابعتهم في قضايا:

  • تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح وجنايات الغش والتهرب الضريبي،
  • التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية،
  • مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
  • بالإضافة إلى تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
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