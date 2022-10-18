في عملية نوعية.. الجيش يقضي على إرهابيين بالداموس في تيبازة

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، عن القضاء على إرهابيين، بشعبة تاوريرين، إقليم بلدية بني ميلك، دائرة الداموس، ولاية تيبازة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع انه في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، تمكنت مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي، بشعبة تاوريرين بإقليم بلدية بني ميلك دائرة الداموس بولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى، من القضاء على إرهابيين اثنين (02) وإسترجاع :

– (02) مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف،

– ستة (06) مخازن ذخيرة،

– (01)لغم تقليدي الصنع،

– معدات لصنع القنابل،

– (02) نظارتي ميدان،

– أربعة (04) هواتف نقالة،

– (02) حقيبتي ظهر وأغراض أخرى.

وحسب ذات المصدر فان العملية النوعية التي لا تزال متواصلة تأتي لتؤكد مرة أخرى عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، وقطع دابر كل أشكال الدعم والإسناد لبقايا هذه الجماعات الإجرامية.