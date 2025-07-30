في عيد ميلادها الثلاثين.. مجندة صهيونية تكشف عن صدمتها العميقة
خرجت مجندة صهيونية في عيد ميلادها الثلاثين لتكشف عن صدمتها العميقة، بعد تعرضها لبتر الساق جراء إصابة بالغة الخطورة في حرب غزة.
وقالت المجندة بمنتهى الأسى: “لم أكن أتوقع أبداً أن أقضي عيد ميلادي الثلاثين على كرسي متحرك”، مضيفة: “لم يكن لدي أي فكرة أنني سأحمل هذا الألم في مثل هذا اليوم من حياتي، لكنني أستمد قوتي من الإرادة وعزيمة العودة إلى الحياة الطبيعية”.
مجندة إسرائيلية تكتب:
“لم أتخيل أبدا أنني سأقضي عيد ميلادي الثلاثين على كرسي متحرك”
دخلت خان يونس بالكامل – وغادرت بنصف جسدها
ههههههه pic.twitter.com/tpdGu59ziR
— جمول سندي (@SndyJmwl) July 30, 2025
وتأتي هذه الكلمات لتلخص معاناة جنود الاحتلال الذين تأزمت نفسياتهم أمام صمود المقاومة، حيث يطالب الكثيرون بإنهاء الحرب، من أجل العودة إلى حياتهم الطبيعية.