في غياب “شرلوك هولمز”.. بريطانيا بلد غير آمن

يعتقد التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا، أن مواقع التواصل الاجتماعي تخدم اللّصوص بِطريقة ما.

جاء ذلك إثر تعرّض مهاجم فريق مانشستر سيتي جاك غريليش للسّرقة، بعد أن اقتحم لصوص منزله ونهبوا منه أغراضا ثمينة.

وقال المدرب غوارديولا إن اللّصوص يُتابعون نجوم الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرفون مقرّات السّكن، وإن كان أهله موجودين بِالبيت أو خارجه. لِذلك يتوجّب التقليل قدر الإمكان من نشر كلّ الخصوصيات عبر الشبكة العنكبوتية.

وكان مدرب فريق “الأزرق السّماوي” يتطرّق إلى هذا الأمر في مؤتمر صحفي سبق مواجهة شيفيلد يونايتد في البطولة الإنجليزية (لُعبت مساء السبت). ونقلت تفاصيله الصّحافة البريطانية.

وخوفا من ردّة فعل سلبية حول إعطاء الانطباع بِأن بريطانيا بلد غير آمن (عكس لو كان الأمر في البلدان النّامية أو مستعمرات بريطانيا سابقا)، قال غواريولا إن إقليم كتالونيا بِإسبانيا حيث تُقيم عائلته، يشهد بِدوره مثل هذا النوع من الآفات الاجتماعية.

وقبل جاك غريليش، تعرّض عدّة لاعبين من “البريمرليغ” للسّرقة، بِاقتحام لصوص لِمنازلهم أثناء تنظيم المقابلات الرّسمية. بينهم رياض محرز وجواو كانسيلو ورحيم سترلينغ، لمّا كانوا يرتدون زيّ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. مع الإشارة إلى أن هؤلاء النجوم أنفقوا أغلفة مالية ضخمة لِتفادي السّرقة، لكن دون جدوى.. رُبّما لِغياب المُحقّق شرلوك هولمز ومساعده الدّكتور واطسن!