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في فرنسا.. توبيخ تلميذة في الثانوية بسبب ارتدائها “العباية”!

الشروق أونلاين
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في فرنسا.. توبيخ تلميذة في الثانوية بسبب ارتدائها “العباية”!
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الحجاب في فرنسا

اشتكت تلميذة في السنة الثانوية الأولى بتولوز الفرنسية، من تعرّضها للسخرية من طرف معلّمتها، بسبب ارتدائها لـ”العباية”. بدعوى أنها لباس ديني يخالف القوانين المفروضة في البلاد.

وعادت الصحف المحلية إلى الحادثة التي وقعت شهر سبتمبر الماضي، بعد تداول مقطع فيديو نشرته التلميذة على موقع تيك توك، وهو يظهر جدالا دار بينها وبين المعلّمة التي وجّهت إليها ملاحظات حول لباسها.

وحسب ما نقلته “لوباريزيان”، فقد ذكرت التلميذة، وهي في الـ17 من العمر، أنها تعرضت للسخرية من معلّمة اللغة الإسبانية، بسبب ارتدائها “عباية” تقليدية.

وقالت محامية التلميذة في تصريح لنفس الصحيفة، إن المعلّمة وجّهت ملاحظاتها “بطريقة قاسية ومُهينة”.

من جهته، أقرّ رئيس أكاديمية تولوز بأن ارتداء “العباية” ليس محظورًا بموجب القانون الذي يمنع الرموز الدينية في المدارس. قبل أن يضيف:” ولكن يمكن اعتبارها مناقضة للعلمانية، إذا كان الطالب يرتديها بشكل منتظم، وكرمز لهويته الدينية”، على حدّ تعبيره.

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