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الجزائر

في فندق بمكة.. القبض على معتمر جزائري ارتكب جريمة قتل في حقّ معتمِرَين آخرين

الشروق أونلاين
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في فندق بمكة.. القبض على معتمر جزائري ارتكب جريمة قتل في حقّ معتمِرَين آخرين
ح.م
صورة الجاني

أعلنت الشرطة السعودية يوم الإثنين، إلقاء القبض على معتمر جزائري، بعد ارتكابه جريمة قتل في حقّ معتمرين (2) جزائريين آخرين في فندق بمكة المكرمة.

وحسب ما ذكرته إمارة منطقة مكة المكرمة في وقت متأخر مساء الإثنين، فقد ألقي القبض على “زائر من الجنسية الجزائرية، لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين من الجنسية نفسها، في أحد الفنادق”.

وقد نشر المصدر ذاته صورة للجاني، مؤكدا “تحويله إلى النيابة العامة السعودية، بعد إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية في حقّه”.

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