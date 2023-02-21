في فندق بمكة.. القبض على معتمر جزائري ارتكب جريمة قتل في حقّ معتمِرَين آخرين
أعلنت الشرطة السعودية يوم الإثنين، إلقاء القبض على معتمر جزائري، بعد ارتكابه جريمة قتل في حقّ معتمرين (2) جزائريين آخرين في فندق بمكة المكرمة.
وحسب ما ذكرته إمارة منطقة مكة المكرمة في وقت متأخر مساء الإثنين، فقد ألقي القبض على “زائر من الجنسية الجزائرية، لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين من الجنسية نفسها، في أحد الفنادق”.
وقد نشر المصدر ذاته صورة للجاني، مؤكدا “تحويله إلى النيابة العامة السعودية، بعد إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية في حقّه”.
#شرطة_العاصمة_المقدسة:
القبض على زائر من الجنسية الجزائرية لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين
من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهروب من الموقع. pic.twitter.com/lOkNAbD2TP
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 20, 2023