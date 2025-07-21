في فيديو جريء.. صحفية أمريكية شهيرة تفضح حكومة بلادها!

في مقطع فيديو جريء، صرخت الصحفية الأمريكية الشهيرة “آنا كاسباريان” في وجه الظلم مجددا، متهمةً بلادها بشكل مباشر بالتورط في المجازر المرتكبة بحق سكان غزة.

وهاجمت كاسباريان حكومة بلادها بسبب توجيه مستحقات الضرائب التي تُستخرج من جيوب المواطنين، للكيان الغاصب من أجل ارتكاب مجازر في غزة.

وقالت “آنا كاسباريان” ذات الأصل الأرميني بانفعال شديد: “دافعوا الضرائب الأمريكيون الذين يكافحون من أجل حياة أفضل، يٌطالبون بتسليم مليارات الدولارات لحومة تل أبيب وجيش الاحتلال وفي المقابل يٌطلب منا الصمت تماما عن أي الانتقاد”.

وكشفت حقيقة “أيباك” (مجموعة ضغط تدافع عن السياسات المؤيدة لإسرائيل لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية للولايات المتحدة) بالقول: “إنها شر محض أيها الأمريكيون”.

وتساءلت في غيض: “هل أنتم موافقون على أن جماعة ضغط تمثل مصالح حكومة أجنبية تقول لكم إن عليكم أن تكدّوا وتجتهدوا كل يوم وتعملوا في وظائف تكرهونها على الأرجح ويٌقتطع جزء من راتبكم من طرف الحكومة الفيدرالية ويُحول إلى حكومة الكيان لكي ترتكب فظائع في قطاع غزة، هل أنتم موافقون على ذلك؟”

أضافت:” لأنني لست موافقة على ذلك ولا شيء يثير غضبي، حقا، من سماع هؤلاء الاوغاد، يقولون أشياء تظهر بوضوح أنهم يشعرون أنهم مستحقون لأموالنا، هذا ما يثير أعصابي أكثر مما تتخيلون”.

الصحفية الأمريكية “آنا كاسباريان” تهاجم حكومة بلادها لإنفاق أموال دافعي الضرائب في دعم الاحتلال لارتكاب إبادة جماعية في غزة، على حساب الشعب الأمريكي. pic.twitter.com/hyKKjv7pfb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 20, 2025

وسبق للصحفية الأمريكية آنا كاسباريان أن فضحت جرائم الصهاينة في غزة من خلال برامج تلفزيونية مؤيدة للاحتلال، ولكنها تحدثت بشجاعة وثقة دون أن تخشى من العواقب.