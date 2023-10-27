في قاموس اتحاد الكرة الفرنسي حرّية التعبير تتوقّف عند الصّهاينة والشّواذ

ردّ رئيس اتحاد الكرة الفرنسي فيليب ديالو على العقوبة التي تعرّض لها اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، مدافع النّادي المحلّي نيس.

وفي تصريحات له نشرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، الجمعة، قال فيليب ديالو: “في البداية وعن يوسف عطال، تحدّثتُ لِإدانة مثل هذه الرّسائل ذات الدّلالات السلبية. ثانيا، مثل أيّ مواطن، يمتلك اللاعبون حقّ حرّية التعبير”.

لكن المسؤول الأوّل لِأكبر هيئة كروية فرنسية لم يُوضّح لماذا تُهرول هيئته، وتُطلق صافرات الإنذار، ثمّ تمرّ لِاتّخاذ القرارات العقابية، كلّما تعلّق الأمر بِالصّهاينة والشّواذ؟ وبِالمُقابل، تتلكّأ لمّا تَصدر تصريحات عنصرية في بلاده ضدّ العرب والمسلمين؟ وتُبرّر ما يحدث بـ “حرّية التعبير”؟