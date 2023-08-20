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في كوريا الجنوبية.. روبوت يقود الطائرات باستخدام الذكاء الاصطناعي

الشروق أونلاين
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في كوريا الجنوبية.. روبوت يقود الطائرات باستخدام الذكاء الاصطناعي
ح.م
روبوت لقيادة الطائرات

تمكن علماء من المعهد المتقدم للعلوم والتقنية في كوريا الجنوبية، من صنع روبوت يمكنه قيادة الطائرات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقد نجح الروبوت “Pibot” الذي يبلغ طوله 160 سم ويزن 65 كيلوغراما، بالفعل في السيطرة على أدوات القيادة، والحفاظ على ارتفاع الطائرة حتى في أقسى الظروف.

وقال الباحثون إن الروبوت “يمتاز بقدرته على الاستجابة لحالات الطوارئ على نحو أسرع من الطيار البشري. وبدلا من بناء طائرة مسيّرة يُتحكّم فيها من بعد، عملنا على تطوير هذا الروبوت لقيادة الطائرات الكبيرة”.

وقال ديفيد شيم الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكهربائية بالمعهد الكوري إن “Pibot” يمكنه أن يحلّق بالطائرة تماما مثل الطيار البشري، من خلال التعامل ببراعة مع جميع عناصر التحكم الفردية في قمرة القيادة.

وأضاف:”يمكن للبشر قيادة العديد من الطائرات. لكن عندما يحاولون التحوّل إلى طائرات مختلفة، يتعين عليهم الحصول على مؤهل آخر”.

“وباستخدام الروبوت الطيار، يمكنك الطيران ببساطة عن طريق النقر على نوع الطائرة المستخدمة فحسب”، يوضح المتحدث.

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