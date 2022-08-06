في كوريا الجنوبية: مهاجر عربي يرمي مبلغا كبيرا من المال.. وهذا ما فعلته الشرطة

قام برمي أوراق نقدية تتجاوز قيمتها 16 ألف دولار في الشارع، ثم أبلغ الشرطة بأنه فقد نقوده. هذه الحادثة كان بطلها مهاجر عراقي يقيم في كوريا الجنوبية، استدعته الشرطة للتحقيق بشأن دوافع فعلته.

وحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية، فقد ذكر مسؤولون إن الشرطة تحقق مع رجل عراقي قام ببعثرة مبلغ كبير من عملتي الدولار واليورو في أحد الشوارع بشمال العاصمة سيئول، قبل أن يبلغ الشرطة بأنه فقد أمواله.

وبعثر العراقي وهو في الثلاثينات من عمره، ما قيمته 16.930 دولار أمريكي (نحو 240 سنتيم بالدينار الجزائري)، في منطقة سكنية مساء يوم الخميس.

ووفق ما نقله المصدر عن شهود العيان، حاول الرجل أيضا إعطاء النقود لأحد المارة قائلا:”لديّ الكثير من المال”. لكن ذلك الشخص رفض أخذها منه، فراح المهاجر يرمي أوراقه النقدية في المكان.