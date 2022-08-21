في كوريا الشمالية.. هل يأكل السكان الأطعمة التي تجرفها السيول ؟

دعت صحيفة في كوريا الشمالية سكان مناطق حدوث الفيضانات، إلى عدم تناول الأطعمة التي جرفتها مياه السيول، وهو ما يشير إلى أزمة الغذاء في البلاد، حسب وكالة الأنباء الرسمية في الجارة الجنوبية.

وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية يوم الأحد، إن صحيفة “رودونغ شينمون” الكورية الشمالية نشرت سلسلة من المقالات تنصح فيها المواطنين بكيفية التصرف في أوقات الفيضانات.

وجاء في إحدى نصائح الصحيفة للقراء وفق ما نقلته الوكالة:”لا تتناول الأطعمة المتّسخة التي جرفتها مياه الفيضانات”. ويكشف ذلك عن أزمة نقص الغذاء التي تعاني منها كوريا الشمالية منذ عقود، تقول “يونهاب”.

ويشهد كلا البلدين سلسلة من الأمطار الطوفانية في خلال الأسابيع الأخيرة. حيث أودت الفيضانات بحياة العشرات من الأشخاص في كوريا الجنوبية، كما غمرت مئات السيارات والمباني السكنية.

كوريا الجنوبية: تحطّم مقاتلة من طراز إف4-إي فوق البحر الأصفر وفي 13 أوت 2022، أعلن الجيش في كوريا الجنوبية تحطّم طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجوّ من طراز إف-4إي، في أثناء أدائها مهمة أمنية فوق البحر الأصفر يوم الجمعة. ولم يسفر الحادث عن أي ضحايا، حيث تمكّن طاقم الطائرة المكوّن من طيارين من النجاة. كما لم ترد تقارير عن تضرر مدنيين جراء التحطّم.

مقتل 11 شخصا وغرق 9.000 سيارة بسبب السيول في كوريا الجنوبية وفي 11 أوت 2022، ارتفعت حصيلة ضحايا السيول في كوريا الجنوبية إلى 11 قتيلا و 8 مفقودين، حسب ما أكده وكالة يونهاب الرسمية للأنباء. كما تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكميات غير مسبوقة في وسط البلاد، بتشريد 982 شخصا، بينهم 654 شخصا في العاصمة. وخلّفت الأمطار الغزيرة أيضا غرق 3.755 من المنازل والمباني التجارية، وأدت إلى نفوق 20.553 من الماشية. كما أسفرت السيول عن غمر 9.189 سيارة بالمياه.

قتلى ومشرّدون في أعنف طوفان يضرب كوريا الجنوبية منذ 115 سنة توفي 9 أشخاص في كوريا الجنوبية بسبب هطول الأمطار الغزيرة بمستوى قياسي لم تسجّله البلاد من 115 سنة، على المناطق الوسطى للبلاد، بما في ذلك العاصمة سيئول. ونقلت وكالة يونهاب الرسمية، أن الأمطار أسفرت عن تشريد 163 شخصا، وتسجيل 6 أشخاص في عداد المفقودين. كما غرقت نحو 2000 سيارة، بعد أن وصلت كميات الأمطار إلى 525 ملم بين الإثنين والأربعاء. وقد أدى هطول الأمطار بكمية قياسية في العاصمة والمناطق المجاورة لها، إلى توقف تشغيل قطارات المترو عبر عدّة محطات، إلى جانب خسائر مادية معتبرة بسبب السيول.

مهاجر عربي يرمي مبلغا كبيرا من المال.. وهذا ما فعلته الشرطة 6 أوت 2022: قام برمي أوراق نقدية تتجاوز قيمتها 16 ألف دولار في الشارع، ثم أبلغ الشرطة بأنه فقد نقوده. هذه الحادثة كان بطلها مهاجر عراقي يقيم في كوريا الجنوبية، استدعته الشرطة للتحقيق بشأن دوافع فعلته. وحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية، فقد ذكر مسؤولون إن الشرطة تحقق مع رجل عراقي قام ببعثرة مبلغ كبير من عملتي الدولار واليورو في أحد الشوارع بشمال العاصمة سيئول، قبل أن يبلغ الشرطة بأنه فقد أمواله. وبعثر العراقي وهو في الثلاثينات من عمره، ما قيمته 16.930 دولار أمريكي (نحو 240 سنتيم بالدينار الجزائري)، في منطقة سكنية مساء يوم الخميس. ووفق ما نقله المصدر عن شهود العيان، حاول الرجل أيضا إعطاء النقود لأحد المارة قائلا:”لديّ الكثير من المال”. لكن ذلك الشخص رفض أخذها منه، فراح المهاجر يرمي أوراقه النقدية في المكان. وبعد ذلك غادر الرجل، وأبلغ الشرطة لاحقا أنه فقد أمواله. ولم تسجّل الشرطة في التحقيقات التي أجرتها معه، أي علامات على ارتكاب جريمة، أو على تعاطي المخدرات. وقال مسؤول في الشرطة:”بعد التأكد من أن الرجل غير مستقر نفسيا، تبحث الشرطة عن أفراد أسرته أو أصدقائه لتسليمه إليهم”. كما تمّ استرجاع جميع الأوراق النقدية التي تخلص منها الرجل، لإعادتها إليه عند تسليمه إلى ذويه.

كوريا الجنوبية تدرس السماح لـ 400 ألف مهاجر غير شرعيّ بالإقامة على أراضيها وفي 2 أوت 2022، طالبت 15 جمعية حقوقية في كوريا الجنوبية، بمنح نحو 400 ألف مهاجرا غير شرعي في البلاد، عفوا خاصّا وترخيصا بالإقامة بمناسبة عيد التحرير الوطني. وحسب ما نقلته وكالة يونهاب الرسمية، فقد رحّبت هذه الجمعيات في بيان مشترك “بمناقشة البرلمان لمسألة إصدار عفو عن الأجانب غير المسجّلين، والسماح لهم بالإقامة بشكل شرعي”. وبلغ عدد الأجانب غير المسجّلين في كوريا الجنوبية في شهر ماي الماضي 394 ألف شخص. ومنذ جانفي الماضي يمثل المهاجرون غير الشرعيّون ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الأجانب المقيمين في البلاد. وقد أشارت المنظمات الموقّعة على البيان، إلى أن معظم الأجانب غير الشرعيين يعملون في القرى الزراعية والبحرية. مما يدلّ، حسبها، على وجود طلب مستمر عليهم في سوق العمل المحلي. عملة كوريا الجنوبية تسقط إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 13 عام وفي 23 جوان 2022، تراجع سعر صرف عملة كوريا الجنوبية، الوون، مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.300 وون مقابل الدولار الواحد. وهو أدنى مستوى منذ 12 عاما و11 شهر. وحسب ما ذكرته وكالة “يونهاب” الرسمية في البلاد، فإن هذا السعر هو الأدنى، منذ تسجيل سعر 1.303 وون مقابل الدولار الواحد عام 2009.

كوريا الجنوبية: رئيس شركة نفطية يعتذر للشعب.. بعد انفجار مميت في 21 ماي 2022، وبعد وقوع انفجار في مصفاة نفطية جنوب غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين. اعتذر رئيس شركة “أس-أويل” النفطية بشكل علني أمام مواطني البلاد. وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب”، فقد نظّم حسين القحطاني الرئيس التنفيذي للشركة، وهو سعودي الجنسية، مؤتمرا صحفيا بعد ساعات من وقوع الانفجار. وقال القحطاني في المؤتمر الصحفي: “أودّ أن أعبر عن أعمق التعازي واعتذاري للمتوفى الذي فقد حياته في حادث مصفاة “أس-أويل” في أونسان، ولأسرته”. وأضاف:”أعتذر أيضا للعمال المصابين والسكان المحليين القريبين من المصفاة الذين تسببنا إزعاجهم”. وتعود ملكية شركة أس-أويل، وهي ثالث أكبر شركة نفطية في البلاد، إلى شركة أرامكو السعودية.

“أزمة زيت” في متاجر كوريا الجنوبية

في 18 ماي، قالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، إنها ستكثف مراقبتها لسوق زيت الطهي. بسبب المخاوف إزاء نقص الإمدادات وتخزين السكان لكميات كبيرة من هذه المادة.