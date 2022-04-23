-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

في ليلة رمضانية.. ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء الجزائر

محمد عبد المؤمن
  • 9781
  • 0
في ليلة رمضانية.. ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء الجزائر
أرشيف
تعبيرية

ستشهد سماء الجزائر أمسية السبت 23 أفريل الموافق لـ22 رمضان، ظاهرة فلكية فريدة، حسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وجاء في منشور للمركز على فيسبوك:”ستشهد سماؤنا في هذا الشهر الكريم، تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب مع القمر”.

والكواكب التي ستكون على تقارب كبير مع القمر هي المشتري والزهرة والمريخ وزحل. وهذا أمسية السبت، عند الساعة 05:15 صباحا.

“ويمكن لهواة رصد الظواهر الفلكية، اغتنام الفرصة للاستمتاع بهذا المنظر، في وقت الفجر من الأفق الشرقي إلى الأفق الجنوبي”. حسب المركز.

ظاهرة فلكية نادرة في سماء الجزائر أمسية 22 أفريل

وكان هواة رصد الظواهر الفلكية على موعد مع ظاهرة أخرى شهدتها سماء الجزائر، على غرار سائر الدول العربية، منتصف ليل الجمعة 22 أفريل.

وحسب ما نشرته الجمعية الفلكية بجدّة السعودية، فقد وصلت ظاهرة “شهب القيثاريات” لذروتها بداية من منتصف ليل الجمعة، لتستمرّ طيلة ساعات الليل، إلى غاية شروق الشمس.

وتتمثل “شهب القيثاريات” في زخّة من الشهب، يمكن رصدها بالعين المجردة. وهي تحدث عادة في الفترة ما بين 16 و25 أفريل من كل عام.

مقالات ذات صلة
لست وصيا على الجيل الجديد ولن أخوض في عمل يمسّ تاريخ بلدي

لست وصيا على الجيل الجديد ولن أخوض في عمل يمسّ تاريخ بلدي

مصر: القبض على عامل قضم إصبع مديره في المطعم

مصر: القبض على عامل قضم إصبع مديره في المطعم

تحذيرات من البقع البنفسجية في مادة البطاطا.. هل هي حقا سامة؟

تحذيرات من البقع البنفسجية في مادة البطاطا.. هل هي حقا سامة؟

زاوية سيدي حسن الشريف.. تحفة عمرانية ومنارة للإشعاع القرآني

زاوية سيدي حسن الشريف.. تحفة عمرانية ومنارة للإشعاع القرآني

هل قصف الجيش المصري قوات سودانية على حدود ليبيا بالخطأ؟

هل قصف الجيش المصري قوات سودانية على حدود ليبيا بالخطأ؟

ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ 96 في كوخ صغير

ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ 96 في كوخ صغير

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد