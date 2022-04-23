في ليلة رمضانية.. ظاهرة فلكية فريدة تشهدها سماء الجزائر

ستشهد سماء الجزائر أمسية السبت 23 أفريل الموافق لـ22 رمضان، ظاهرة فلكية فريدة، حسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وجاء في منشور للمركز على فيسبوك:”ستشهد سماؤنا في هذا الشهر الكريم، تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب مع القمر”.

والكواكب التي ستكون على تقارب كبير مع القمر هي المشتري والزهرة والمريخ وزحل. وهذا أمسية السبت، عند الساعة 05:15 صباحا.

“ويمكن لهواة رصد الظواهر الفلكية، اغتنام الفرصة للاستمتاع بهذا المنظر، في وقت الفجر من الأفق الشرقي إلى الأفق الجنوبي”. حسب المركز.

ظاهرة فلكية نادرة في سماء الجزائر أمسية 22 أفريل

وكان هواة رصد الظواهر الفلكية على موعد مع ظاهرة أخرى شهدتها سماء الجزائر، على غرار سائر الدول العربية، منتصف ليل الجمعة 22 أفريل.

وحسب ما نشرته الجمعية الفلكية بجدّة السعودية، فقد وصلت ظاهرة “شهب القيثاريات” لذروتها بداية من منتصف ليل الجمعة، لتستمرّ طيلة ساعات الليل، إلى غاية شروق الشمس.

وتتمثل “شهب القيثاريات” في زخّة من الشهب، يمكن رصدها بالعين المجردة. وهي تحدث عادة في الفترة ما بين 16 و25 أفريل من كل عام.