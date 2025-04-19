في مسابقة دولية بأبوظبي.. زيت الزيتون الجزائري “أرضي” يحصد ميداليتين ذهبيتين

في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد المنتجات الفلاحية الجزائرية، تمكن زيت الزيتون البكر الممتاز “أرضي” من التتويج بـميداليتين ذهبيتين خلال مشاركته في المسابقة الإفريقية الآسيوية الدولية لزيت الزيتون (AAIOOC) ، التي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي بين 1 و4 أفريل 2025، تحت إشراف المسابقة العالمية الدولية لزيت الزيتون (GIOOC).

وقد توّج “أرضي” بميدالية ذهبية في فئة الجودة وأخرى في فئة الصحة، بعد منافسة قوية مع عشرات المشاركات القادمة من 16 دولة، من بينها إسبانيا، إيطاليا، اليونان، البرتغال وتونس، وهي دول عُرفت عالميًا بريادتها في إنتاج زيت الزيتون.

وشهدت المسابقة تقييمًا دقيقًا من طرف لجنة تحكيم دولية مكوّنة من 10 خبراء متخصصين، اعتمدوا معايير فنية صارمة شملت التذوق، التحليل الكيميائي، والفوائد الصحية.

وينحدر زيت “أرضي” من مزرعة بيئية بولاية الجلفة، دائرة عين وسارة المنتدبة، ويُستخرج من صنف “شملال” المحلي عبر تقنية الضغط البارد دون ماء، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من جني الثمار، لضمان الحفاظ على كامل خصائصه الغذائية والطبيعية.

وفي تصريح له، عبّر المشرف على المشروع، الفلاح عادل بن عدودة، عن فخره بهذا التتويج، معتبرًا إياه “اعترافًا دوليًا بجودة زيت الزيتون الجزائري وقدرة الفلاح المحلي على فرض نفسه في المحافل العالمية”.

المنتَج متاح حاليًا عبر البيع المباشر كل يوم جمعة في المزرعة البيداغوجية بزرالدة، كما يتوفر في نقاط بيع راقية بالعاصمة، مع خطط مستقبلية لتوسيع التوزيع إلى ولايات أخرى.

ويُذكر أن منطقة عين وسارة حققت في السنوات الماضية عدة تتويجات دولية في شعبة زيت الزيتون، من أبرزها زيت “الزيتون ذهبية” للفلاح حكيم عليليش، مما يعكس الديناميكية المتصاعدة لهذا القطاع في الجنوب الجزائري.