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العالم

في مشهد نادر.. صاعقة قوية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة

الشروق أونلاين
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في مشهد نادر.. صاعقة قوية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة
ح.م

شهدت مكة المكرمة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعد وبرق ورياح شديدة، لكن الملفت كان الصاعقة التي ضربت برج الساعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تساقط أمطار غزيرة على الحرم المكي الذي كان فيه عدد كبير من المعتمرين والمصلين.

وأظهرت مقاطع أخرى جريان السيول في شوارع مكة المكرمة، وسقوط بعض الأشجار واللوحات الإعلانية بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت هطول الأمطار.

من جهتها، نقلت صفحات إخبارية رسيمة مشهد نادر الحدوث لصاعقة برق وهي تلامس برج الساعة وتضيئ سماء مكة كاملة.

وخطفت مشاهد وميض البرق معانقاً ساعة مكة المكرمة الشهيرة، أبصار رواد منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، واصفين إياها بـ”المذهلة”.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية “واس”، هطلت الثلاثاء، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

وكان الدفاع المدني السعودي قد رفع درجة التنبيه إلى “إنذار أحمر” من المركز الوطني للأرصاد حول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

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