في مشهد نادر.. صاعقة قوية تضرب برج الساعة بمكة المكرمة
شهدت مكة المكرمة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعد وبرق ورياح شديدة، لكن الملفت كان الصاعقة التي ضربت برج الساعة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تساقط أمطار غزيرة على الحرم المكي الذي كان فيه عدد كبير من المعتمرين والمصلين.
🔴 فيديو
الرياح الهابطة تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع #مكة_المكرمة#مكه_الان pic.twitter.com/JPRh2VfpGR
— علوم الامطار (@UloomAlmtar) August 22, 2023
وأظهرت مقاطع أخرى جريان السيول في شوارع مكة المكرمة، وسقوط بعض الأشجار واللوحات الإعلانية بسبب الرياح الشديدة التي صاحبت هطول الأمطار.
من جهتها، نقلت صفحات إخبارية رسيمة مشهد نادر الحدوث لصاعقة برق وهي تلامس برج الساعة وتضيئ سماء مكة كاملة.
وخطفت مشاهد وميض البرق معانقاً ساعة مكة المكرمة الشهيرة، أبصار رواد منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، واصفين إياها بـ”المذهلة”.
فيديو | صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/mfZjnQa8HY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2023
وبحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية “واس”، هطلت الثلاثاء، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.
وكان الدفاع المدني السعودي قد رفع درجة التنبيه إلى “إنذار أحمر” من المركز الوطني للأرصاد حول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
اللهم اجعلها امطار خير وبركه اللهم اجعلها سقيا رحمه لاسُقيا عذاب 🥀💌#برج_الساعه#امطار_مكه pic.twitter.com/zWbUB84TGP
— سّــمُــو♔ (@gf_diz) August 23, 2023