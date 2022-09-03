في مصر.. وزارة الداخلية تصدر بيانا حول “فيديو ظهور الجنّ”

أصدرت وزارة الداخلية في مصر يوم الجمعة، بيانا بخصوص مقطع فيديو تداوله مستخدمون على مواقع التواصل، يظهر ما يفترض أنه جنّ فوق أحد الأبنية بمحافظة الإسماعيلية.

ويظهر في الفيديو المتداول شكل جسد بشري واقفا فوق سطح بناية تنتشر فيها ألسنة اللهب، وسط تجمّع حشد من الأشخاص.

لكن الوزارة المصرية، أوضحت في بيانها، أنّ الحادثة تعود إلى تاريخ 30 أوت الماضي، عندما تدخّلت قوات الأمن لتوقيف مختلّ عقليا، بعد تلقّيها بلاغات من سكان المنطقة تشتكي من سيره عاري الجسد وقيامه بإلقاء الحجارة على المارّة، ثم إضرامه النيران بمنزله.

وجاء في بيان الداخلية:”لا صحّة لما تمّ تداوله على بعض المواقع الإخبارية بشأن ظهور جنّ، أعلى منزل أحد الدجّالين، في أثناء احتراق منزله في الإسماعيلية”.