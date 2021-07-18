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الجزائر

 في مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس تبون.. قيس سعيد يقدم شكره للجزائر

الشروق أونلاين
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 في مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس تبون.. قيس سعيد يقدم شكره للجزائر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد قدم فيها شكره للجزائر  قيادة وشعبا.

وحمل الرئيس التونسي قيس سعيد، في المكالمة شكر الشعب التونسي لشقيقه الجزائري على المساعدات المرسلة من الجزائر للمستشفيات التونسية للمساهمة في التقليل من تبعات الأزمة الصحية التي ضربت بلاده.

كما قدم الرئيس قيس سعيد تهانيه للرئيس تبون والشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

الجزائر ترسل إلى تونس طائرة محملة بـ 250 ألف جرعة من لقاح كورونا

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد لنظيره التونسي قيس سعيد، أن الجزائر ستقف إلى جانب تونس في محنتها بعد تفشي وباء كورونا بالبلاد وستزودها بالتجهيزات الطبية وكمية كبيرة من اللقاح.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية عبر صفحتها على فايسبوك “جرت، ظهر اليوم الإثنين 12 جويلية 2021، محادثة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بفخامة السيّد عبد المجيد تبوّن، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تناولت، على وجه الخصوص، الأوضاع الصحّية في تونس.”

وتابع البيان “وأفاد الرئيس عبد المجيد تبّون، بهذه المناسبة، بأن الجزائر ستعاضد جهود تونس في التصدّي لجائحة كوفيد-19، وسترسل، يوم غد الثلاثاء 13 جويلية 2021، طائرة محمّلة بــ 250 ألف جرعة من التلاقيح إلى جانب العديد من المعدات الطبية لمواجهة هذه الجائحة”.

واوضح بيان الرئاسة التونسية “كما أعرب الرئيس عبد المجيد تبّون عن استعداد الجزائر للوقوف الدائم إلى جانب تونس ومدّها بتجهيزات طبية أخرى إن اقتضت الحاجة ذلك”.

ومن جانبه، عبّر الرئيس التونسي، باسمه الخاص وباسم الشعب التونسي، عن شكره وامتنانه لهذه المبادرة النبيلة في هذا الظرف الوبائي الدقيق والذي يؤكّد، مرّة أخرى، مدى عمق أواصر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين.

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التعليقات
7
  • Rafik

    في السراء والضراء Nous sommes la pour nos frères اللهم اشفي كل مريض وأرفع عنا كل بلاء

    8
  • امنية

    ههههه نتمنى أن يكون لقاح لفيروس كورونا و ليس لشيئ اخر و مشروبات غازية هههه

    -4
  • محفوظ

    خبر مفرح، ومبادرة جد حسنة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته،

    12
  • احمد

    سعاي تحت سعاي، هاته اللقاحات جائت مساعدة من كوفاس (مساعدة اممية للبلدان الفقيرة و كان نصيب الجزائر 2 مليون لقاح)، اين اللقاحات التي و عدت بانتاجها . الجزائريون لم يلقحوا بعد و لا يجدون التلقيح.

    9
  • عبدو عبدالقادر

    شيء مشرف ويدل على شهامة.. أنا جزائري انا مع الوقوف قلبا وقالبا مع تونس

    2
  • Med-dz

    الجزائر و تونس خاوة خاوة .

    0
  • جزائري dz

    الجزائر قوة عظمى تصنع اللقاحات وأجهزة التنفس الاصطناعي والأوكسجين والكمامات ........ وبالتالي وجب عليها مساعدة الجيران أولا ولما لا مساعدة دول أروبا وأمريكا الشمالية أيضا بما انها تعيش كلها الموجة الرابعة من جائحة كورونا .

    10

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