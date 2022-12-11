في منشور مواساة.. شقيقة رونالدو تذكره بماضيه الفقير وكفاحه المرير 

ذكرت كاتيا أفييرو، شقيقها النجم العالمي كريستيانو رونالدو، بماضيه الفقير وكفاحه المرير من أجل تحسين أوضاعهم العائلية، عقب خروج منتخب البرتغال من المونديال.

ونشرت أفييرو عبر حسابها على إنستغرام، صورة “الدون” وهو يبكي، بعد الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد، وكتبت: “عندما يطلب مني أحفادي الحديث عن النضال والشرف والمجد والعمل والتفاني والعقبات والشر البشري مقابل الحسد، عندما يطلبون مني التحدث عن الجوائز والأهداف والجوائز وسجلات الإرث غير المسبوق، سأتحدث عن أخي، عمهم”.

وأضافت: “عمهم (كريستيانو) ولد في منزل بسيط في وسط المحيط بعيدا عن عاصمة البرتغال، حيث كانت توجد بداخل المنزل أوعية لتجميع مياه الأمطار التي غالبا ما تزداد ثقلا، ثم تنهمر على أرضية مغطاة بالبلاستيك”.

وتابعت: “منزلنا المتواضع حيث كان يجري طهي الطعام على الحطب، وحيث يجري تسخين مياه الاستحمام بالنار، وحيث ينام إخوته الأربعة في غرفته، إذ كان والده مقاتلا سابقا وناجيا من حرب ما وراء البحار، وكانت والدته يتيمة تركت دارا للأيتام وربت أسرتها”.

وواصلت: “هذه هي عائلتنا، سأخبرهم عن الإمبراطورية التي بنيتها، سأخبرهم عن قوتك، وما وعدت به وحققته، سأخبرهم عن شخصيتك، وسأخبرهم بأن عمهم لم يستسلم أبدا حتى عندما كان القبر قد تم حفره لك، سأعرض الفيلم الحقيقي لحياة عمهم”.

وختمت: “الحمد لله أنا جزء منه، أنا جزء من حياتك، ويا لها من حياة جميلة، أنا فخورة جدا، نعم هو أخي، نعم أنت كريستيانو رونالدو، شكرا لك أخي”.

يذكر أن المطربة البرتغالية الشهيرة لطالما حرصت على دعم شقيقها معنويا، والخروج للرد على منتقديه.