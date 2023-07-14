في نهاية المطاف.. الرّياضة الجزائرية تتصدّر المشهد عربيا

أسدلت الرّياضة الجزائرية ستار الألعاب العربية نسخة 2023، في صدارة الترتيب.

وحازت الرّياضة الجزائرية في نهاية المطاف سهرة الجمعة 253 ميدالية، مُوزّعة كالتّالي: 105 ذهبية، و76 فضّية، و72 برونزية.

وشغلت تونس المركز الثاني بِرصيد 121 ميدالية: 23 ذهبية، و47 فضّية، و51 برونزية.

وتصدّرت السّباحة لائحة الرّياضات الجزائرية الأكثر تتويجات، بِرصيد 51 ميدالية: 23 ذهبية، و14 فضّية، ومثلها من البرونز.

وتسيّد السبّاح جواد صيّود لائحة الرّياضيين الجزائريين الأكثر والأفضل تتويجا، بعد نيله 11 ميدالية ذهبية.

وإذا كانت الرّياضة الجزائرية قد حطّمت رقمها القياسي للمعدن النّفيس في الألعاب العربية، بِافتكاك 105 ذهبية، ذلك أن الرّقم السّابق يُشير إلى 91 ذهبية في طبعة 2004. إلّا أن الغلّة الإجمالية والتاريخية للميداليات لم تتحطّم، ذلك أنه في استحقاق 2004، بلغ الرّصيد 267 ميدالية من المعادن الثلاثة.

وكانت الألعاب العربية نسخة الجزائر 2023، قد انطلقت في الثاني من جويلية الحالي في بعض المسابقات مثل كرة القدم، والخامس من الشهر ذاته بِصفة رسمية. فيما يُقام مساء هذا السبت حفل الاختتام بِملعب “5 جويلية 1962”.